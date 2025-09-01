TIWICAT Fiyatı (TWC)
+%0,12
+%6,12
--
--
TIWICAT (TWC) canlı fiyatı --. TWC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TWC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, TWC son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,12 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki TIWICAT piyasa değeri $ 402,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TWC arzı 926,64T olup, toplam arzı 931118938856977.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 404,80K.
Gün içerisinde, TIWICAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TIWICAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TIWICAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TIWICAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%6,12
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
TIWI Content Access Token (TIWICAT) is the TIWI Ecosystem's token which facilitates access and settles payments for utilities in the Ecosystem. TIWICAT provides access to TiwiFlix and other utilities in the TIWI Ecosystem. The TiwiFlix is a decentralized video sharing and monetization DApp built to empower creators. The project is also heavily focused on education with the TIWI Academy posting out weekly education videos on YouTube which has over 6,000 subscribers.
