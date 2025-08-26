TECHIE Hakkında Daha Fazla Bilgi

TNC Fiyatı (TECHIE)

Listelenmedi

1 TECHIE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00112795
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
TNC (TECHIE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:05:33 (UTC+8)

TNC (TECHIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00098998
24 sa Düşük
$ 0,00114558
24 sa Yüksek

$ 0,00098998
$ 0,00114558
$ 0,00114558
$ 0,00098998
%0,00

+%0,73

--

--

TNC (TECHIE) canlı fiyatı $0,00112795. TECHIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00098998 ve en yüksek $ 0,00114558 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TECHIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00114558, en düşük fiyatı ise $ 0,00098998 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TECHIE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TNC (TECHIE) Piyasa Bilgileri

$ 14,13K
--
$ 225,59K
12,52M
200.000.000,0
Şu anki TNC piyasa değeri $ 14,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TECHIE arzı 12,52M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 225,59K.

TNC (TECHIE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, TNC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TNC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TNC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TNC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,73
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TNC (TECHIE) Nedir?

Techs Network Coin (Techie) is a BEP-20 utility token powering the Techs Network Platform — a decentralized, knowledge-sharing ecosystem designed for IT professionals and organizations. The platform offers live technical help, communities, jobs, training, events, profile-based scoring, and project collaboration tools. Techie enables seamless in-platform transactions, incentivizes contributions, and facilitates access to premium services. It also plays a central role in governance, licensing, and platform expansion. With limited supply and high utility demand, Techie aims to bridge the gap between IT engagement and digital finance.

TNC (TECHIE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TNC Fiyat Tahmini (USD)

TNC (TECHIE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? TNC (TECHIE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak TNC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

TNC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TECHIE Varlığından Yerel Para Birimlerine

TNC (TECHIE) Token Ekonomisi

TNC (TECHIE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TECHIE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TNC (TECHIE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü TNC (TECHIE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TECHIE fiyatı, 0,00112795 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TECHIE / USD güncel fiyatı nedir?
TECHIE / USD güncel fiyatı $ 0,00112795. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
TNC varlığının piyasa değeri nedir?
TECHIE piyasa değeri $ 14,13K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TECHIE arzı nedir?
Dolaşımdaki TECHIE arzı, 12,52M USD.
TECHIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TECHIE, ATH fiyatı olan 0,00114558 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TECHIE fiyatı (ATL) nedir?
TECHIE, ATL fiyatı olan 0,00098998 USD değerine düştü.
TECHIE işlem hacmi nedir?
TECHIE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TECHIE bu yıl daha da yükselir mi?
TECHIE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TECHIE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-26 10:05:33 (UTC+8)

