TNC (TECHIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00098998 $ 0,00098998 $ 0,00098998 24 sa Düşük $ 0,00114558 $ 0,00114558 $ 0,00114558 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00098998$ 0,00098998 $ 0,00098998 24 sa Yüksek $ 0,00114558$ 0,00114558 $ 0,00114558 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00114558$ 0,00114558 $ 0,00114558 En Düşük Fiyat $ 0,00098998$ 0,00098998 $ 0,00098998 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,73 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

TNC (TECHIE) canlı fiyatı $0,00112795. TECHIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00098998 ve en yüksek $ 0,00114558 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TECHIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00114558, en düşük fiyatı ise $ 0,00098998 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TECHIE son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TNC (TECHIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,13K$ 14,13K $ 14,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 225,59K$ 225,59K $ 225,59K Dolaşım Arzı 12,52M 12,52M 12,52M Toplam Arz 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki TNC piyasa değeri $ 14,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TECHIE arzı 12,52M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 225,59K.