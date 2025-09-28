Bugünkü canlı ToadzStrategy fiyatı 0,00164365 USD. TOADSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TOADSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı ToadzStrategy fiyatı 0,00164365 USD. TOADSTR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TOADSTR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

TOADSTR Hakkında Daha Fazla Bilgi

TOADSTR Fiyat Bilgileri

TOADSTR Resmi Websitesi

TOADSTR Token Ekonomisi

TOADSTR Fiyat Tahmini

ToadzStrategy Logosu

ToadzStrategy Fiyatı (TOADSTR)

Listelenmedi

1 TOADSTR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00174735
+%1.192,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ToadzStrategy (TOADSTR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:16 (UTC+8)

ToadzStrategy (TOADSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00013523
24 sa Düşük
$ 0,00236668
24 sa Yüksek

$ 0,00013523
$ 0,00236668
$ 0,00236668
$ 0,00013523
-%21,78

+%1.115,46

--

--

ToadzStrategy (TOADSTR) canlı fiyatı $0,00164365. TOADSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013523 ve en yüksek $ 0,00236668 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOADSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00236668, en düşük fiyatı ise $ 0,00013523 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOADSTR son bir saatte -%21,78 değişim gösterdi, 24 saatte +%1.115,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ToadzStrategy (TOADSTR) Piyasa Bilgileri

$ 1,66M
--
$ 1,66M
991,74M
991.743.304,9831022
Şu anki ToadzStrategy piyasa değeri $ 1,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOADSTR arzı 991,74M olup, toplam arzı 991743304.9831022. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,66M.

ToadzStrategy (TOADSTR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ToadzStrategy / USD fiyat değişimi, $ +0,00150842.
Son 30 gün içerisinde, ToadzStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ToadzStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ToadzStrategy / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00150842+%1.115,46
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ToadzStrategy (TOADSTR) Nedir?

ToadzStrategy (TOADSTR) Kaynağı

ToadzStrategy Fiyat Tahmini (USD)

ToadzStrategy (TOADSTR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ToadzStrategy (TOADSTR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ToadzStrategy için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ToadzStrategy fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TOADSTR Varlığından Yerel Para Birimlerine

ToadzStrategy (TOADSTR) Token Ekonomisi

ToadzStrategy (TOADSTR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOADSTR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ToadzStrategy (TOADSTR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ToadzStrategy (TOADSTR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TOADSTR fiyatı, 0,00164365 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TOADSTR / USD güncel fiyatı nedir?
TOADSTR / USD güncel fiyatı $ 0,00164365. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ToadzStrategy varlığının piyasa değeri nedir?
TOADSTR piyasa değeri $ 1,66M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TOADSTR arzı nedir?
Dolaşımdaki TOADSTR arzı, 991,74M USD.
TOADSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TOADSTR, ATH fiyatı olan 0,00236668 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TOADSTR fiyatı (ATL) nedir?
TOADSTR, ATL fiyatı olan 0,00013523 USD değerine düştü.
TOADSTR işlem hacmi nedir?
TOADSTR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TOADSTR bu yıl daha da yükselir mi?
TOADSTR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TOADSTR fiyat tahminine göz atın.
