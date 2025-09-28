ToadzStrategy (TOADSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00013523 $ 0,00013523 $ 0,00013523 24 sa Düşük $ 0,00236668 $ 0,00236668 $ 0,00236668 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00013523$ 0,00013523 $ 0,00013523 24 sa Yüksek $ 0,00236668$ 0,00236668 $ 0,00236668 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00236668$ 0,00236668 $ 0,00236668 En Düşük Fiyat $ 0,00013523$ 0,00013523 $ 0,00013523 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%21,78 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1.115,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ToadzStrategy (TOADSTR) canlı fiyatı $0,00164365. TOADSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013523 ve en yüksek $ 0,00236668 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOADSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00236668, en düşük fiyatı ise $ 0,00013523 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOADSTR son bir saatte -%21,78 değişim gösterdi, 24 saatte +%1.115,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ToadzStrategy (TOADSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Dolaşım Arzı 991,74M 991,74M 991,74M Toplam Arz 991.743.304,9831022 991.743.304,9831022 991.743.304,9831022

Şu anki ToadzStrategy piyasa değeri $ 1,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOADSTR arzı 991,74M olup, toplam arzı 991743304.9831022. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,66M.