TOGA (TOGA) Nedir?

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

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TOGA (TOGA) Kaynağı Resmi Websitesi

TOGA (TOGA) Token Ekonomisi

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