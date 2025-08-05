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Tokenomy Fiyatı (TEN)

Listelenmedi

Tokenomy (TEN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00845365
$0,00845365$0,00845365
+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Tokenomy (TEN) Fiyatı

Tokenomy (TEN), şu anda 0,00845365 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 976,10K USD piyasa değerine sahiptir. TEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tokenomy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,49
Tokenomy 24 saatlik fiyat değişimi
115,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Tokenomy (TEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tokenomy / USD fiyat değişimi, $ +0,00020517.
Son 30 gün içerisinde, Tokenomy / USD fiyat değişimi, $ -0,0016490467.
Son 60 gün içerisinde, Tokenomy / USD fiyat değişimi, $ -0,0020407313.
Son 90 gün içerisinde, Tokenomy / USD fiyat değişimi, $ -0,002533473291137204.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00020517+%2,49
30 Gün$ -0,0016490467-%19,50
60 Gün$ -0,0020407313-%24,14
90 Gün$ -0,002533473291137204-%23,05

Tokenomy (TEN) Fiyat Analizi

En güncel Tokenomy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00817889
$ 0,00817889$ 0,00817889

$ 0,00868807
$ 0,00868807$ 0,00868807

$ 0,545269
$ 0,545269$ 0,545269

+%0,11

+%2,49

-%11,22

Tokenomy (TEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 976,10K
$ 976,10K$ 976,10K

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115,50M
115,50M 115,50M

Tokenomy (TEN) Nedir?

Tokenomy aims to foster financial inclusion and provide access to anyone who wants to be connected with alternative funding networks and global innovation. The founders of Tokenomy are the leading members from Bitcoin Indonesia, one of the largest bitcoin and blockchain startup in South East Asia with over 900,000 registered users. Starting as a token exchange, Tokenomy’s goal is to become a one-stop platform providing both tokenization and liquidity. The goal is to offer a global token market access on one hand, and the ability for anyone, from small entrepreneurs to large enterprise businesses, to issue proprietary tokens and plug themselves into crypto liquidity pool for reliable and easy crowdfunding on the other. Tokenomy aims to provide a token exchange first, and tokenization platform later which solves the aforementioned issues of token sales, allowing anyone to tokenize their services and products and conduct a crowdfunding. By having a shared login with Bitcoin.co.id, which has over 900,000 users, Tokenomy instantly has access to a huge user pool.

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Tokenomy (TEN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Tokenomy (TEN) Token Ekonomisi

Tokenomy (TEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TEN / VND
222,45779975
1 TEN / AUD
A$0,013018621
1 TEN / GBP
0,0063402375
1 TEN / EUR
0,007270139
1 TEN / USD
$0,00845365
1 TEN / MYR
RM0,0357589395
1 TEN / TRY
0,3438099455
1 TEN / JPY
¥1,24268655
1 TEN / ARS
ARS$11,5328920125
1 TEN / RUB
0,674770343
1 TEN / INR
0,742061397
1 TEN / IDR
Rp138,584404056
1 TEN / KRW
11,708643396
1 TEN / PHP
0,4844786815
1 TEN / EGP
￡E.0,4095793425
1 TEN / BRL
R$0,046495075
1 TEN / CAD
C$0,0115815005
1 TEN / BDT
1,029485497
1 TEN / NGN
12,8866595235
1 TEN / UAH
0,352686278
1 TEN / VES
Bs1,05670625
1 TEN / CLP
$8,15777225
1 TEN / PKR
Rs2,4029500125
1 TEN / KZT
4,5645483175
1 TEN / THB
฿0,273729187
1 TEN / TWD
NT$0,252595062
1 TEN / AED
د.إ0,0310248955
1 TEN / CHF
Fr0,00676292
1 TEN / HKD
HK$0,066276616
1 TEN / MAD
.د.م0,076590069
1 TEN / MXN
$0,1593513025
1 TEN / PLN
0,0311939685
1 TEN / RON
лв0,037026987
1 TEN / SEK
kr0,0817467955
1 TEN / BGN
лв0,014202132
1 TEN / HUF
Ft2,917016469
1 TEN / CZK
0,1796400625
1 TEN / KWD
د.ك0,00257836325
1 TEN / ILS
0,0288269465