Ton Ship (SHIP) Nedir?

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

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Ton Ship (SHIP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Ton Ship (SHIP) Token Ekonomisi

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