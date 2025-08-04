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Torus Fiyatı (TORUS)

Listelenmedi

Torus (TORUS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,392655
$0,392655$0,392655
-%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Torus (TORUS) Fiyatı

Torus (TORUS), şu anda 0,392693 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 26,70M USD piyasa değerine sahiptir. TORUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Torus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,41
Torus 24 saatlik fiyat değişimi
68,01M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Torus (TORUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ -0,0097096603491761.
Son 30 gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ +0,0191692695.
Son 60 gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ +0,0355207311.
Son 90 gün içerisinde, Torus / USD fiyat değişimi, $ +0,0949518455383619.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0097096603491761-%2,41
30 Gün$ +0,0191692695+%4,88
60 Gün$ +0,0355207311+%9,05
90 Gün$ +0,0949518455383619+%31,89

Torus (TORUS) Fiyat Analizi

En güncel Torus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,392646
$ 0,392646$ 0,392646

$ 0,405469
$ 0,405469$ 0,405469

$ 1,056
$ 1,056$ 1,056

-%0,14

-%2,41

-%30,67

Torus (TORUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 26,70M
$ 26,70M$ 26,70M

--
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68,01M
68,01M 68,01M

Torus (TORUS) Nedir?

Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.

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Torus (TORUS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Torus (TORUS) Token Ekonomisi

Torus (TORUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TORUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TORUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TORUS / VND
10.333,716295
1 TORUS / AUD
A$0,60474722
1 TORUS / GBP
0,29451975
1 TORUS / EUR
0,33771598
1 TORUS / USD
$0,392693
1 TORUS / MYR
RM1,66109139
1 TORUS / TRY
15,97082431
1 TORUS / JPY
¥57,725871
1 TORUS / ARS
ARS$535,73142525
1 TORUS / RUB
31,35260912
1 TORUS / INR
34,41561452
1 TORUS / IDR
Rp6.437,58913392
1 TORUS / KRW
542,39149853
1 TORUS / PHP
22,49738197
1 TORUS / EGP
￡E.19,02204892
1 TORUS / BRL
R$2,16766536
1 TORUS / CAD
C$0,53798941
1 TORUS / BDT
47,82215354
1 TORUS / NGN
598,61728227
1 TORUS / UAH
16,38315196
1 TORUS / VES
Bs48,301239
1 TORUS / CLP
$379,734131
1 TORUS / PKR
Rs111,30490392
1 TORUS / KZT
212,03458535
1 TORUS / THB
฿12,7232532
1 TORUS / TWD
NT$11,7022514
1 TORUS / AED
د.إ1,44118331
1 TORUS / CHF
Fr0,3141544
1 TORUS / HKD
HK$3,08264005
1 TORUS / MAD
.د.م3,55779858
1 TORUS / MXN
$7,37870147
1 TORUS / PLN
1,44511024
1 TORUS / RON
лв1,71606841
1 TORUS / SEK
kr3,78948745
1 TORUS / BGN
лв0,66365117
1 TORUS / HUF
Ft134,99214568
1 TORUS / CZK
8,32901853
1 TORUS / KWD
د.ك0,119771365
1 TORUS / ILS
1,3351562