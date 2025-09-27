Bugünkü canlı Totakeke fiyatı 0,00171365 USD. TOTAKEKE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TOTAKEKE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Totakeke fiyatı 0,00171365 USD. TOTAKEKE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TOTAKEKE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

TOTAKEKE Hakkında Daha Fazla Bilgi

TOTAKEKE Fiyat Bilgileri

TOTAKEKE Resmi Websitesi

TOTAKEKE Token Ekonomisi

TOTAKEKE Fiyat Tahmini

Totakeke Logosu

Totakeke Fiyatı (TOTAKEKE)

1 TOTAKEKE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00171365
$0,00171365
+%85,601D
Totakeke (TOTAKEKE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:16:30 (UTC+8)

Totakeke (TOTAKEKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
$ 0,00180283
$ 0,00180283
24 sa Yüksek

$ 0,00283601
$ 0,00283601

-%0,24

+%85,65

-%4,05

-%4,05

Totakeke (TOTAKEKE) canlı fiyatı $0,00171365. TOTAKEKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00180283 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOTAKEKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00283601, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOTAKEKE son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%85,65 ve son 7 günde -%4,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Totakeke (TOTAKEKE) Piyasa Bilgileri

Şu anki Totakeke piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOTAKEKE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.

Totakeke (TOTAKEKE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Totakeke / USD fiyat değişimi, $ +0,00079057.
Son 30 gün içerisinde, Totakeke / USD fiyat değişimi, $ -0,0001249754.
Son 60 gün içerisinde, Totakeke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Totakeke / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00079057+%85,65
30 Gün$ -0,0001249754-%7,29
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Totakeke (TOTAKEKE) Nedir?

Totakeke is a project on ETH, the original "Dark Cheems" in a noir arc, launched before similar projects. Totakeke: The Dark Cheems Not angry — just disappointed. Not sad — just resigned. Not Cheems… but Cheems if he went noir. Ethereum’s 2025 meme meta is clear: Black Shibas win. Cocoro and Manyu proved it. Totakeke completes the trio — the final black dog. This is lore-backed. This is rare. This is momentum. The next dark wave starts here. Welcome to $Totakeke.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Totakeke (TOTAKEKE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Totakeke Fiyat Tahmini (USD)

Totakeke (TOTAKEKE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Totakeke (TOTAKEKE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Totakeke için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Totakeke fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TOTAKEKE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Totakeke (TOTAKEKE) Token Ekonomisi

Totakeke (TOTAKEKE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOTAKEKE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Totakeke (TOTAKEKE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Totakeke (TOTAKEKE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TOTAKEKE fiyatı, 0,00171365 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TOTAKEKE / USD güncel fiyatı nedir?
TOTAKEKE / USD güncel fiyatı $ 0,00171365. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Totakeke varlığının piyasa değeri nedir?
TOTAKEKE piyasa değeri $ 1,71M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TOTAKEKE arzı nedir?
Dolaşımdaki TOTAKEKE arzı, 1,00B USD.
TOTAKEKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TOTAKEKE, ATH fiyatı olan 0,00283601 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TOTAKEKE fiyatı (ATL) nedir?
TOTAKEKE, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
TOTAKEKE işlem hacmi nedir?
TOTAKEKE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TOTAKEKE bu yıl daha da yükselir mi?
TOTAKEKE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TOTAKEKE fiyat tahminine göz atın.
Totakeke (TOTAKEKE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

