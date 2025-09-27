Totakeke (TOTAKEKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00180283 $ 0,00180283 $ 0,00180283 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00180283$ 0,00180283 $ 0,00180283 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00283601$ 0,00283601 $ 0,00283601 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,24 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%85,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,05

Totakeke (TOTAKEKE) canlı fiyatı $0,00171365. TOTAKEKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00180283 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOTAKEKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00283601, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOTAKEKE son bir saatte -%0,24 değişim gösterdi, 24 saatte +%85,65 ve son 7 günde -%4,05 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Totakeke (TOTAKEKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Totakeke piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOTAKEKE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.