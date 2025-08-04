SPURS Hakkında Daha Fazla Bilgi

SPURS Fiyat Bilgileri

SPURS Token Ekonomisi

SPURS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Tottenham Hotspur FC Fan Token Logosu

Tottenham Hotspur FC Fan Token Fiyatı (SPURS)

Listelenmedi

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,471268
$0,471268$0,471268
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Fiyatı

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS), şu anda 0,469267 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,45M USD piyasa değerine sahiptir. SPURS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tottenham Hotspur FC Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,15
Tottenham Hotspur FC Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
9,45M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SPURS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SPURS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tottenham Hotspur FC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0007400073078715.
Son 30 gün içerisinde, Tottenham Hotspur FC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0202826582.
Son 60 gün içerisinde, Tottenham Hotspur FC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0252880008.
Son 90 gün içerisinde, Tottenham Hotspur FC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,2166130085377977.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0007400073078715-%0,15
30 Gün$ +0,0202826582+%4,32
60 Gün$ -0,0252880008-%5,38
90 Gün$ -0,2166130085377977-%31,58

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Fiyat Analizi

En güncel Tottenham Hotspur FC Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,463634
$ 0,463634$ 0,463634

$ 0,472469
$ 0,472469$ 0,472469

$ 8,42
$ 8,42$ 8,42

+%0,05

-%0,15

-%6,20

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,45M
$ 4,45M$ 4,45M

--
----

9,45M
9,45M 9,45M

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Token Ekonomisi

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SPURS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SPURS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPURS / VND
12.348,761105
1 SPURS / AUD
A$0,72267118
1 SPURS / GBP
0,35195025
1 SPURS / EUR
0,40356962
1 SPURS / USD
$0,469267
1 SPURS / MYR
RM1,98499941
1 SPURS / TRY
19,08508889
1 SPURS / JPY
¥68,982249
1 SPURS / ARS
ARS$640,19750475
1 SPURS / RUB
37,46627728
1 SPURS / INR
41,12655988
1 SPURS / IDR
Rp7.692,90040848
1 SPURS / KRW
648,15627307
1 SPURS / PHP
26,88430643
1 SPURS / EGP
￡E.22,73129348
1 SPURS / BRL
R$2,59035384
1 SPURS / CAD
C$0,64289579
1 SPURS / BDT
57,14733526
1 SPURS / NGN
715,34592213
1 SPURS / UAH
19,57781924
1 SPURS / VES
Bs57,719841
1 SPURS / CLP
$453,781189
1 SPURS / PKR
Rs133,00903848
1 SPURS / KZT
253,38071665
1 SPURS / THB
฿15,2042508
1 SPURS / TWD
NT$13,9841566
1 SPURS / AED
د.إ1,72220989
1 SPURS / CHF
Fr0,3754136
1 SPURS / HKD
HK$3,68374595
1 SPURS / MAD
.د.م4,25155902
1 SPURS / MXN
$8,81752693
1 SPURS / PLN
1,72690256
1 SPURS / RON
лв2,05069679
1 SPURS / SEK
kr4,52842655
1 SPURS / BGN
лв0,79306123
1 SPURS / HUF
Ft161,31522392
1 SPURS / CZK
9,95315307
1 SPURS / KWD
د.ك0,143126435
1 SPURS / ILS
1,5955078