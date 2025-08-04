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Gala Fiyatı(GALA)

Gala (GALA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0153
$0,0153$0,0153
+%1,521D
USD

GALA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Gala (GALA), şu anda 0,0153 USD fiyatından işlem görmektedir ve 696,14M USD piyasa değerine sahiptir. GALA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gala Ana Piyasa Performansı:

$ 3,14M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,52
Gala 24 saatlik fiyat değişimi
45,50B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GALA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GALA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

GALA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Gala fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0002291+%1,52
30 Gün$ +0,00136+%9,75
60 Gün$ -0,00123-%7,45
90 Gün$ -0,00004-%0,27
Bugünkü Gala Fiyatı Değişimi

Bugün, GALA, $ +0,0002291 (+%1,52) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Gala 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00136 (+%9,75) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Gala 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GALA değişimi $ -0,00123 (-%7,45) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Gala 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00004 (-%0,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GALA Fiyat Bilgisi

En güncel Gala fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01477
$ 0,01477$ 0,01477

$ 0,01543
$ 0,01543$ 0,01543

$ 0,84
$ 0,84$ 0,84

%0,00

+%1,52

-%16,58

GALA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 696,14M
$ 696,14M$ 696,14M

$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M

45,50B
45,50B 45,50B

Gala (GALA) Nedir?

Gala Games tek bir amaç için kuruldu: Oyunculara gücü geri vermek. Misyonumuz oyun yoluyla özgürlüğü sağlamaktır. Bu amaçla, bugüne kadarki en iddialı geliştirme projelerinden birine, Gala Games Ekosisteminin oluşturulmasına giriştik. Eric Schiermeyer (Zynga'nın kurucu ortağı ve oyun efsanesi), Wright Thurston (kripto para birimi alanındaki ilk büyük madencilerden biri ve blockchain teknolojisinde birden fazla patentin sahibi) ve Michael McCarthy (viral oyun hitlerinin arkasındaki Yaratıcı Direktör) tarafından kuruldu. Farmville 2) benzeri, Gala Games, hem oyun hem de blok zinciri alanlarının temellerini yeniden tanımlamak için burada. Gala Games tarafından piyasaya sürülen ilk oyun olan Town Star, kullanıcının haftalık yarışmalarda rekabet etmek için bir çiftlik kurduğu, aldatıcı derecede basit görünen ama inanılmaz derecede derin bir çiftçilik simülasyonudur. Çeşitli yerlerde, NFT'ler oyunda bonus sağlamakta kullanılabilir fakat oynamak, eğlenmek veya rekabet etmek için gerekli değildir. Şu anda Gala Games tarafından geliştirilmekte olan MMORPG/Macera Simülatörü Mirandus, oyun içi ekonomisinde gücü oyuncuların ellerine vererek ve oyun içinde nihai kontrol sağlamalarına imkan tanıyarak hem oyun geliştirme hattını hem de oyun modelini tamamen yeniden tanımlamaya çalışıyor.

Gala, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Gala yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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Kapsamlı kaynaklarımız, Gala satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Gala Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Gala, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GALA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Gala fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Gala Fiyat Geçmişi

GALA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GALA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Gala fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Gala (GALA) Token Ekonomisi

Gala (GALA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GALA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Gala (GALA) Satın Alma

Nasıl Gala satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Gala Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GALA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GALA / VND
402,6195
1 GALA / AUD
A$0,023562
1 GALA / GBP
0,011475
1 GALA / EUR
0,013158
1 GALA / USD
$0,0153
1 GALA / MYR
RM0,064719
1 GALA / TRY
0,622404
1 GALA / JPY
¥2,2491
1 GALA / ARS
ARS$20,675655
1 GALA / RUB
1,216809
1 GALA / INR
1,335078
1 GALA / IDR
Rp250,819632
1 GALA / KRW
21,191112
1 GALA / PHP
0,880209
1 GALA / EGP
￡E.0,733176
1 GALA / BRL
R$0,084762
1 GALA / CAD
C$0,020961
1 GALA / BDT
1,847016
1 GALA / NGN
23,146605
1 GALA / UAH
0,631431
1 GALA / VES
Bs1,8819
1 GALA / CLP
$14,841
1 GALA / PKR
Rs4,286907
1 GALA / KZT
8,19927
1 GALA / THB
฿0,496638
1 GALA / TWD
NT$0,456552
1 GALA / AED
د.إ0,056151
1 GALA / CHF
Fr0,01224
1 GALA / HKD
HK$0,119952
1 GALA / MAD
.د.م0,138312
1 GALA / MXN
$0,288252
1 GALA / PLN
0,056304
1 GALA / RON
лв0,067014
1 GALA / SEK
kr0,147645
1 GALA / BGN
лв0,025704
1 GALA / HUF
Ft5,261211
1 GALA / CZK
0,324666
1 GALA / KWD
د.ك0,0046359
1 GALA / ILS
0,052173

Gala Kaynağı

Gala hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Gala Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0,0153 USD

Al-Sat

GALAUSDT
$0,0153
$0,0153$0,0153
+%3,03

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