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PAID Network Fiyatı(PAID)

PAID Network (PAID) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0183
$0,0183$0,0183
%0,001D
USD

PAID Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

PAID Network (PAID), şu anda 0,0184 USD fiyatından işlem görmektedir ve 9,47M USD piyasa değerine sahiptir. PAID / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PAID Network Ana Piyasa Performansı:

$ 54,04K USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
PAID Network 24 saatlik fiyat değişimi
514,70M USD
Dolaşımdaki arz

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PAID Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PAID Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ -0,0009-%4,67
60 Gün$ -0,0034-%15,60
90 Gün$ -0,0019-%9,36
Bugünkü PAID Network Fiyatı Değişimi

Bugün, PAID, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PAID Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0009 (-%4,67) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PAID Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PAID değişimi $ -0,0034 (-%15,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PAID Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0019 (-%9,36) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PAID Fiyat Bilgisi

En güncel PAID Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0181
$ 0,0181$ 0,0181

$ 0,0187
$ 0,0187$ 0,0187

$ 0,183
$ 0,183$ 0,183

%0,00

%0,00

-%6,60

PAID Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,47M
$ 9,47M$ 9,47M

$ 54,04K
$ 54,04K$ 54,04K

514,70M
514,70M 514,70M

PAID Network (PAID) Nedir?

PAID, herkesin yararına ve özellikle şeffaflık, güvenlik ve verimlilik açısından kitle kaynaklı fonlama ile parlak fikirler getiren son derece incelenmiş projeler ve kurucular sağlama misyonuna sahip Merkeziyetsiz bir Kitle Fonlaması Platformudur.

PAID Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAID Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PAID staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PAID Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PAID Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PAID Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAID Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAID fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAID Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAID Network Fiyat Geçmişi

PAID fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAID kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAID Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAID Network (PAID) Token Ekonomisi

PAID Network (PAID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PAID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PAID Network (PAID) Satın Alma

Nasıl PAID Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PAID Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PAID Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PAID / VND
484,196
1 PAID / AUD
A$0,028336
1 PAID / GBP
0,0138
1 PAID / EUR
0,015824
1 PAID / USD
$0,0184
1 PAID / MYR
RM0,078016
1 PAID / TRY
0,748512
1 PAID / JPY
¥2,7048
1 PAID / ARS
ARS$24,898328
1 PAID / RUB
1,464088
1 PAID / INR
1,603928
1 PAID / IDR
Rp301,639296
1 PAID / KRW
25,484736
1 PAID / PHP
1,058368
1 PAID / EGP
￡E.0,882648
1 PAID / BRL
R$0,101752
1 PAID / CAD
C$0,025208
1 PAID / BDT
2,221248
1 PAID / NGN
27,83644
1 PAID / UAH
0,759368
1 PAID / VES
Bs2,2632
1 PAID / CLP
$17,848
1 PAID / PKR
Rs5,155496
1 PAID / KZT
9,86056
1 PAID / THB
฿0,597264
1 PAID / TWD
NT$0,549424
1 PAID / AED
د.إ0,067528
1 PAID / CHF
Fr0,01472
1 PAID / HKD
HK$0,144256
1 PAID / MAD
.د.م0,166336
1 PAID / MXN
$0,346656
1 PAID / PLN
0,067712
1 PAID / RON
лв0,080592
1 PAID / SEK
kr0,177744
1 PAID / BGN
лв0,030912
1 PAID / HUF
Ft6,331624
1 PAID / CZK
0,390632
1 PAID / KWD
د.ك0,0055752
1 PAID / ILS
0,062744

PAID Network Kaynağı

PAID Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi PAID Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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PAID
PAID
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USD

1 PAID = 0,0184 USD

Al-Sat

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