Tracer (TRCR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00605144 24 sa Yüksek $ 0,00612039 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00622076 En Düşük Fiyat $ 0,00601811 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,25 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,17 Fiyat Değişimi (7 G) --

Tracer (TRCR) canlı fiyatı $0,00608131. TRCR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00605144 ve en yüksek $ 0,00612039 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRCR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00622076, en düşük fiyatı ise $ 0,00601811 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRCR son bir saatte +%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tracer (TRCR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,49M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,02M Dolaşım Arzı 737,99M Toplam Arz 12.500.000.000,0

Şu anki Tracer piyasa değeri $ 4,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRCR arzı 737,99M olup, toplam arzı 12500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,02M.