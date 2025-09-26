Bugünkü canlı Tracer fiyatı 0,00608131 USD. TRCR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TRCR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Tracer fiyatı 0,00608131 USD. TRCR / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TRCR fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

TRCR Hakkında Daha Fazla Bilgi

TRCR Fiyat Bilgileri

TRCR Whitepaper

TRCR Resmi Websitesi

TRCR Token Ekonomisi

TRCR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Tracer Logosu

Tracer Fiyatı (TRCR)

Listelenmedi

1 TRCR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00608131
$0,00608131$0,00608131
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Tracer (TRCR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:59:53 (UTC+8)

Tracer (TRCR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00605144
$ 0,00605144$ 0,00605144
24 sa Düşük
$ 0,00612039
$ 0,00612039$ 0,00612039
24 sa Yüksek

$ 0,00605144
$ 0,00605144$ 0,00605144

$ 0,00612039
$ 0,00612039$ 0,00612039

$ 0,00622076
$ 0,00622076$ 0,00622076

$ 0,00601811
$ 0,00601811$ 0,00601811

+%0,25

-%0,17

--

--

Tracer (TRCR) canlı fiyatı $0,00608131. TRCR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00605144 ve en yüksek $ 0,00612039 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRCR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00622076, en düşük fiyatı ise $ 0,00601811 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRCR son bir saatte +%0,25 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,17 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tracer (TRCR) Piyasa Bilgileri

$ 4,49M
$ 4,49M$ 4,49M

--
----

$ 76,02M
$ 76,02M$ 76,02M

737,99M
737,99M 737,99M

12.500.000.000,0
12.500.000.000,0 12.500.000.000,0

Şu anki Tracer piyasa değeri $ 4,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRCR arzı 737,99M olup, toplam arzı 12500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,02M.

Tracer (TRCR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tracer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tracer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tracer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tracer / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,17
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tracer (TRCR) Nedir?

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tracer (TRCR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Tracer Fiyat Tahmini (USD)

Tracer (TRCR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tracer (TRCR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tracer için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tracer fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TRCR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tracer (TRCR) Token Ekonomisi

Tracer (TRCR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRCR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tracer (TRCR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tracer (TRCR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TRCR fiyatı, 0,00608131 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TRCR / USD güncel fiyatı nedir?
TRCR / USD güncel fiyatı $ 0,00608131. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tracer varlığının piyasa değeri nedir?
TRCR piyasa değeri $ 4,49M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TRCR arzı nedir?
Dolaşımdaki TRCR arzı, 737,99M USD.
TRCR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TRCR, ATH fiyatı olan 0,00622076 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TRCR fiyatı (ATL) nedir?
TRCR, ATL fiyatı olan 0,00601811 USD değerine düştü.
TRCR işlem hacmi nedir?
TRCR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TRCR bu yıl daha da yükselir mi?
TRCR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TRCR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:59:53 (UTC+8)

Tracer (TRCR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.