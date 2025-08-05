Traxx Fiyatı (TRAXX)
Traxx (TRAXX), şu anda 0,00100091 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 244,19K USD piyasa değerine sahiptir. TRAXX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Traxx / USD fiyat değişimi, $ +0,00017355.
Son 30 gün içerisinde, Traxx / USD fiyat değişimi, $ +0,0002246636.
Son 60 gün içerisinde, Traxx / USD fiyat değişimi, $ -0,0004130079.
Son 90 gün içerisinde, Traxx / USD fiyat değişimi, $ -0,000644103553287863.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00017355
|+%20,98
|30 Gün
|$ +0,0002246636
|+%22,45
|60 Gün
|$ -0,0004130079
|-%41,26
|90 Gün
|$ -0,000644103553287863
|-%39,15
En güncel Traxx fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,23
+%20,98
-%2,58
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.
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|1 TRAXX / VND
₫26,33894665
|1 TRAXX / AUD
A$0,0015414014
|1 TRAXX / GBP
￡0,0007506825
|1 TRAXX / EUR
€0,0008607826
|1 TRAXX / USD
$0,00100091
|1 TRAXX / MYR
RM0,0042338493
|1 TRAXX / TRY
₺0,0407070097
|1 TRAXX / JPY
¥0,14713377
|1 TRAXX / ARS
ARS$1,3654914675
|1 TRAXX / RUB
₽0,0798926362
|1 TRAXX / INR
₹0,0878598798
|1 TRAXX / IDR
Rp16,4083580304
|1 TRAXX / KRW
₩1,3863003864
|1 TRAXX / PHP
₱0,0573621521
|1 TRAXX / EGP
￡E.0,0484940895
|1 TRAXX / BRL
R$0,005505005
|1 TRAXX / CAD
C$0,0013712467
|1 TRAXX / BDT
৳0,1218908198
|1 TRAXX / NGN
₦1,5257771949
|1 TRAXX / UAH
₴0,0417579652
|1 TRAXX / VES
Bs0,12511375
|1 TRAXX / CLP
$0,96587815
|1 TRAXX / PKR
Rs0,2845086675
|1 TRAXX / KZT
₸0,5404413545
|1 TRAXX / THB
฿0,0324094658
|1 TRAXX / TWD
NT$0,0299071908
|1 TRAXX / AED
د.إ0,0036733397
|1 TRAXX / CHF
Fr0,000800728
|1 TRAXX / HKD
HK$0,0078471344
|1 TRAXX / MAD
.د.م0,0090682446
|1 TRAXX / MXN
$0,0188671535
|1 TRAXX / PLN
zł0,0036933579
|1 TRAXX / RON
лв0,0043839858
|1 TRAXX / SEK
kr0,0096787997
|1 TRAXX / BGN
лв0,0016815288
|1 TRAXX / HUF
Ft0,3453740046
|1 TRAXX / CZK
Kč0,0212693375
|1 TRAXX / KWD
د.ك0,00030527755
|1 TRAXX / ILS
₪0,0034131031