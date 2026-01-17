Bugünkü Tron Bull Coin Fiyatı

Bugünkü Tron Bull Coin (TBULL) fiyatı $ 0,00053489 olup, son 24 saatte % 5,86 değişim gösterdi. Mevcut TBULL / USD dönüşüm oranı TBULL başına $ 0,00053489 şeklindedir.

Tron Bull Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 534.542 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TBULL şeklindedir. Son 24 saat içinde TBULL, $ 0,00051707 (en düşük) ile $ 0,00056838 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02963324 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00046321 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TBULL, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%1,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tron Bull Coin (TBULL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 534,54K$ 534,54K $ 534,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 534,54K$ 534,54K $ 534,54K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

