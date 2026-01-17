BorsaDEX+
Bugünkü canlı Tron Bull Coin fiyatı 0,00053489 USD. TBULL piyasa değeri ise 534.542 USD. TBULL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Tron Bull Coin fiyatı 0,00053489 USD. TBULL piyasa değeri ise 534.542 USD. TBULL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

TBULL Hakkında Daha Fazla Bilgi

TBULL Fiyat Bilgileri

TBULL Nedir

TBULL Resmi Websitesi

TBULL Token Ekonomisi

TBULL Fiyat Tahmini

Tron Bull Coin Logosu

Tron Bull Coin Fiyatı (TBULL)

Listelenmedi

1 TBULL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00053489
-%5,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Tron Bull Coin (TBULL) Canlı Fiyat Grafiği
Bugünkü Tron Bull Coin Fiyatı

Bugünkü Tron Bull Coin (TBULL) fiyatı $ 0,00053489 olup, son 24 saatte % 5,86 değişim gösterdi. Mevcut TBULL / USD dönüşüm oranı TBULL başına $ 0,00053489 şeklindedir.

Tron Bull Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 534.542 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TBULL şeklindedir. Son 24 saat içinde TBULL, $ 0,00051707 (en düşük) ile $ 0,00056838 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02963324 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00046321 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TBULL, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%1,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tron Bull Coin (TBULL) Piyasa Bilgileri

$ 534,54K
$ 534,54K$ 534,54K

--
----

$ 534,54K
$ 534,54K$ 534,54K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tron Bull Coin piyasa değeri $ 534,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TBULL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 534,54K.

Tron Bull Coin Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00051707
24 sa Düşük
$ 0,00056838
24 sa Yüksek

$ 0,00051707
$ 0,00056838
$ 0,02963324
$ 0,00046321
-%0,06

-%5,86

-%1,00

-%1,00

Tron Bull Coin (TBULL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tron Bull Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tron Bull Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000729261.
Son 60 gün içerisinde, Tron Bull Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0001491443.
Son 90 gün içerisinde, Tron Bull Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0007814486971621225.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,86
30 Gün$ +0,0000729261+%13,63
60 Gün$ -0,0001491443-%27,88
90 Gün$ -0,0007814486971621225-%59,36

Tron Bull Coin için Fiyat Tahmini

2030 için Tron Bull Coin (TBULL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TBULL için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Tron Bull Coin (TBULL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Tron Bull Coin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Tron Bull Coin varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Tron Bull Coin Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, TBULL varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tron Bull Coin (TBULL) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tron Bull Coin Hakkında Diğer Sorular

Tron Bull Coin (TBULL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
01-15 19:20:45Sektör Haberleri
Ethereum Network Transaction Volume Reached 2.6 Million Yesterday, Hitting All-Time High
01-15 17:57:11Sektör Haberleri
数据：2025年约1160万代币归零，大部分集中在第四季度
01-15 16:26:05Sektör Haberleri
韩国通过代币证券制度化法案,允许合规发行人通过区块链直接发行代币证券
01-15 10:43:43Sektör Haberleri
市场重返"贪婪"区域,加密货币恐惧指数飙升至61

Tron Bull Coin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

