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TruFin Staked INJ Fiyatı (TRUINJ)

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Canlı Fiyat Grafiği

$14,09
$14,09$14,09
+%1,901D
USD

Bugünkü TruFin Staked INJ (TRUINJ) Fiyatı

TruFin Staked INJ (TRUINJ), şu anda 14,09 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,19M USD piyasa değerine sahiptir. TRUINJ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TruFin Staked INJ Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,92
TruFin Staked INJ 24 saatlik fiyat değişimi
2,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TruFin Staked INJ (TRUINJ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ +0,264834.
Son 30 gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,264834+%1,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Fiyat Analizi

En güncel TruFin Staked INJ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 13,37
$ 13,37$ 13,37

$ 14,19
$ 14,19$ 14,19

$ 14,19
$ 14,19$ 14,19

-%0,22

+%1,92

--

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 35,19M
$ 35,19M$ 35,19M

--
----

2,50M
2,50M 2,50M

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Nedir?

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral. TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

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TruFin Staked INJ (TRUINJ) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Token Ekonomisi

TruFin Staked INJ (TRUINJ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRUINJ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TRUINJ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRUINJ / VND
370.778,35
1 TRUINJ / AUD
A$21,5577
1 TRUINJ / GBP
10,4266
1 TRUINJ / EUR
11,9765
1 TRUINJ / USD
$14,09
1 TRUINJ / MYR
RM59,7416
1 TRUINJ / TRY
568,8133
1 TRUINJ / JPY
¥2.085,32
1 TRUINJ / RUB
1.106,3468
1 TRUINJ / INR
1.213,7126
1 TRUINJ / IDR
Rp230.983,5696
1 TRUINJ / KRW
19.596,6538
1 TRUINJ / PHP
804,6799
1 TRUINJ / EGP
￡E.696,3278
1 TRUINJ / BRL
R$78,6222
1 TRUINJ / CAD
C$19,3033
1 TRUINJ / BDT
1.709,8215
1 TRUINJ / NGN
21.577,2851
1 TRUINJ / UAH
588,1166
1 TRUINJ / VES
Bs1.662,62
1 TRUINJ / CLP
$13.568,67
1 TRUINJ / PKR
Rs4.014,241
1 TRUINJ / KZT
7.506,5884
1 TRUINJ / THB
฿456,2342
1 TRUINJ / TWD
NT$414,3869
1 TRUINJ / AED
د.إ51,7103
1 TRUINJ / CHF
Fr11,272
1 TRUINJ / HKD
HK$110,4656
1 TRUINJ / MAD
.د.م127,5145
1 TRUINJ / MXN
$264,1875
1 TRUINJ / PLN
51,4285
1 TRUINJ / RON
лв61,4324
1 TRUINJ / SEK
kr136,1094
1 TRUINJ / BGN
лв23,6712
1 TRUINJ / HUF
Ft4.836,8152
1 TRUINJ / CZK
298,5671
1 TRUINJ / KWD
د.ك4,29745
1 TRUINJ / ILS
47,2015