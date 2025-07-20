TruFin Staked INJ Fiyatı (TRUINJ)
TruFin Staked INJ (TRUINJ), şu anda 14,09 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,19M USD piyasa değerine sahiptir. TRUINJ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ +0,264834.
Son 30 gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TruFin Staked INJ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,264834
|+%1,92
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TruFin Staked INJ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,22
+%1,92
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral. TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TRUINJ / VND
₫370.778,35
|1 TRUINJ / AUD
A$21,5577
|1 TRUINJ / GBP
￡10,4266
|1 TRUINJ / EUR
€11,9765
|1 TRUINJ / USD
$14,09
|1 TRUINJ / MYR
RM59,7416
|1 TRUINJ / TRY
₺568,8133
|1 TRUINJ / JPY
¥2.085,32
|1 TRUINJ / RUB
₽1.106,3468
|1 TRUINJ / INR
₹1.213,7126
|1 TRUINJ / IDR
Rp230.983,5696
|1 TRUINJ / KRW
₩19.596,6538
|1 TRUINJ / PHP
₱804,6799
|1 TRUINJ / EGP
￡E.696,3278
|1 TRUINJ / BRL
R$78,6222
|1 TRUINJ / CAD
C$19,3033
|1 TRUINJ / BDT
৳1.709,8215
|1 TRUINJ / NGN
₦21.577,2851
|1 TRUINJ / UAH
₴588,1166
|1 TRUINJ / VES
Bs1.662,62
|1 TRUINJ / CLP
$13.568,67
|1 TRUINJ / PKR
Rs4.014,241
|1 TRUINJ / KZT
₸7.506,5884
|1 TRUINJ / THB
฿456,2342
|1 TRUINJ / TWD
NT$414,3869
|1 TRUINJ / AED
د.إ51,7103
|1 TRUINJ / CHF
Fr11,272
|1 TRUINJ / HKD
HK$110,4656
|1 TRUINJ / MAD
.د.م127,5145
|1 TRUINJ / MXN
$264,1875
|1 TRUINJ / PLN
zł51,4285
|1 TRUINJ / RON
лв61,4324
|1 TRUINJ / SEK
kr136,1094
|1 TRUINJ / BGN
лв23,6712
|1 TRUINJ / HUF
Ft4.836,8152
|1 TRUINJ / CZK
Kč298,5671
|1 TRUINJ / KWD
د.ك4,29745
|1 TRUINJ / ILS
₪47,2015