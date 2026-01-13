Bugünkü TTAI Fiyatı

Bugünkü TTAI (TTAI) fiyatı $ 0,00014021 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut TTAI / USD dönüşüm oranı TTAI başına $ 0,00014021 şeklindedir.

TTAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 140.032 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TTAI şeklindedir. Son 24 saat içinde TTAI, $ 0,00013516 (en düşük) ile $ 0,0001654 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00396133 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010618 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TTAI, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%12,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TTAI (TTAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 140,03K$ 140,03K $ 140,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 140,03K$ 140,03K $ 140,03K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TTAI piyasa değeri $ 140,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TTAI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 140,03K.