tuki (TUKI) Nedir?

tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.

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tuki (TUKI) Kaynağı Resmi Websitesi

tuki (TUKI) Token Ekonomisi

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