Bugünkü TurtSat Fiyatı

Bugünkü TurtSat (TURT) fiyatı $ 0,00014663 olup, son 24 saatte % 1,50 değişim gösterdi. Mevcut TURT / USD dönüşüm oranı TURT başına $ 0,00014663 şeklindedir.

TurtSat, şu anda piyasa değeri açısından $ 90.044 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 613,71M TURT şeklindedir. Son 24 saat içinde TURT, $ 0,00011842 (en düşük) ile $ 0,00015023 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,107458 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009444 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TURT, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%2,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TurtSat (TURT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,04K$ 90,04K $ 90,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,04K$ 90,04K $ 90,04K Dolaşım Arzı 613,71M 613,71M 613,71M Toplam Arz 613.713.018,9901599 613.713.018,9901599 613.713.018,9901599

