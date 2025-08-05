UFC Fan Token Fiyatı (UFC)
UFC Fan Token (UFC), şu anda 0,205703 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 498,13K USD piyasa değerine sahiptir. UFC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, UFC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UFC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0849572520.
Son 60 gün içerisinde, UFC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,1204608493.
Son 90 gün içerisinde, UFC Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,3007917562015969.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0849572520
|-%41,30
|60 Gün
|$ -0,1204608493
|-%58,56
|90 Gün
|$ -0,3007917562015969
|-%59,38
En güncel UFC Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%2,69
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The UFC Fan Token allows UFC fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy UFC Fan Tokens. Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
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|1 UFC / VND
₫5.413,074445
|1 UFC / AUD
A$0,31678262
|1 UFC / GBP
￡0,15427725
|1 UFC / EUR
€0,17690458
|1 UFC / USD
$0,205703
|1 UFC / MYR
RM0,87012369
|1 UFC / TRY
₺8,36388398
|1 UFC / JPY
¥30,238341
|1 UFC / ARS
ARS$280,63031775
|1 UFC / RUB
₽16,41921346
|1 UFC / INR
₹18,08540776
|1 UFC / IDR
Rp3.372,17978832
|1 UFC / KRW
₩284,90688312
|1 UFC / PHP
₱11,78883893
|1 UFC / EGP
￡E.9,96425332
|1 UFC / BRL
R$1,13342353
|1 UFC / CAD
C$0,28181311
|1 UFC / BDT
৳25,05051134
|1 UFC / NGN
₦313,57159617
|1 UFC / UAH
₴8,58192916
|1 UFC / VES
Bs25,712875
|1 UFC / CLP
$198,503395
|1 UFC / PKR
Rs58,47107775
|1 UFC / KZT
₸111,06933485
|1 UFC / THB
฿6,66066314
|1 UFC / TWD
NT$6,14640564
|1 UFC / AED
د.إ0,75493001
|1 UFC / CHF
Fr0,1645624
|1 UFC / HKD
HK$1,61271152
|1 UFC / MAD
.د.م1,86366918
|1 UFC / MXN
$3,87955858
|1 UFC / PLN
zł0,75904407
|1 UFC / RON
лв0,90097914
|1 UFC / SEK
kr1,98914801
|1 UFC / BGN
лв0,34558104
|1 UFC / HUF
Ft70,97987718
|1 UFC / CZK
Kč4,37118875
|1 UFC / KWD
د.ك0,062739415
|1 UFC / ILS
₪0,70144723