Umbra (UMBRA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,568067 $ 0,568067 $ 0,568067 24 sa Düşük $ 0,715924 $ 0,715924 $ 0,715924 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,568067$ 0,568067 $ 0,568067 24 sa Yüksek $ 0,715924$ 0,715924 $ 0,715924 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,48$ 2,48 $ 2,48 En Düşük Fiyat $ 0,488767$ 0,488767 $ 0,488767 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,38 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,51 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,51

Umbra (UMBRA) canlı fiyatı $0,677694. UMBRA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,568067 ve en yüksek $ 0,715924 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UMBRA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,48, en düşük fiyatı ise $ 0,488767 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UMBRA son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,38 ve son 7 günde +%10,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Umbra (UMBRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,77M$ 6,77M $ 6,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,31M$ 19,31M $ 19,31M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 28.500.000,0 28.500.000,0 28.500.000,0

Şu anki Umbra piyasa değeri $ 6,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UMBRA arzı 10,00M olup, toplam arzı 28500000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,31M.