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Unisocks Fiyatı (SOCKS)

Listelenmedi

Unisocks (SOCKS) Canlı Fiyat Grafiği

$14.553,7
$14.553,7$14.553,7
+%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Unisocks (SOCKS) Fiyatı

Unisocks (SOCKS), şu anda 14.553,7 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,35M USD piyasa değerine sahiptir. SOCKS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Unisocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,47
Unisocks 24 saatlik fiyat değişimi
298,99 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Unisocks (SOCKS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ +351,42.
Son 30 gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ +5.677,2149933800.
Son 60 gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ +1.621,5805308500.
Son 90 gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +351,42+%2,47
30 Gün$ +5.677,2149933800+%39,01
60 Gün$ +1.621,5805308500+%11,14
90 Gün$ 0--

Unisocks (SOCKS) Fiyat Analizi

En güncel Unisocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 14.162,89
$ 14.162,89$ 14.162,89

$ 14.629,39
$ 14.629,39$ 14.629,39

$ 198.759
$ 198.759$ 198.759

+%0,06

+%2,47

-%5,14

Unisocks (SOCKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,35M
$ 4,35M$ 4,35M

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298,99
298,99 298,99

Unisocks (SOCKS) Nedir?

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

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Unisocks (SOCKS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Unisocks (SOCKS) Token Ekonomisi

Unisocks (SOCKS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SOCKS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SOCKS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SOCKS / VND
382.980.615,5
1 SOCKS / AUD
A$22.412,698
1 SOCKS / GBP
10.915,275
1 SOCKS / EUR
12.516,182
1 SOCKS / USD
$14.553,7
1 SOCKS / MYR
RM61.562,151
1 SOCKS / TRY
591.898,979
1 SOCKS / JPY
¥2.139.393,9
1 SOCKS / ARS
ARS$19.854.885,225
1 SOCKS / RUB
1.161.967,408
1 SOCKS / INR
1.275.486,268
1 SOCKS / IDR
Rp238.585.207,728
1 SOCKS / KRW
20.101.715,977
1 SOCKS / PHP
833.781,473
1 SOCKS / EGP
￡E.704.981,228
1 SOCKS / BRL
R$80.336,424
1 SOCKS / CAD
C$19.938,569
1 SOCKS / BDT
1.772.349,586
1 SOCKS / NGN
22.185.514,743
1 SOCKS / UAH
607.180,364
1 SOCKS / VES
Bs1.790.105,1
1 SOCKS / CLP
$14.073.427,9
1 SOCKS / PKR
Rs4.125.100,728
1 SOCKS / KZT
7.858.270,315
1 SOCKS / THB
฿471.539,88
1 SOCKS / TWD
NT$433.700,26
1 SOCKS / AED
د.إ53.412,079
1 SOCKS / CHF
Fr11.642,96
1 SOCKS / HKD
HK$114.246,545
1 SOCKS / MAD
.د.م131.856,522
1 SOCKS / MXN
$273.464,023
1 SOCKS / PLN
53.557,616
1 SOCKS / RON
лв63.599,669
1 SOCKS / SEK
kr140.443,205
1 SOCKS / BGN
лв24.595,753
1 SOCKS / HUF
Ft5.002.979,912
1 SOCKS / CZK
308.683,977
1 SOCKS / KWD
د.ك4.438,8785
1 SOCKS / ILS
49.482,58