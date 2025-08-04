Unisocks Fiyatı (SOCKS)
Unisocks (SOCKS), şu anda 14.553,7 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,35M USD piyasa değerine sahiptir. SOCKS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ +351,42.
Son 30 gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ +5.677,2149933800.
Son 60 gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ +1.621,5805308500.
Son 90 gün içerisinde, Unisocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +351,42
|+%2,47
|30 Gün
|$ +5.677,2149933800
|+%39,01
|60 Gün
|$ +1.621,5805308500
|+%11,14
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Unisocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,06
+%2,47
-%5,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
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|1 SOCKS / VND
₫382.980.615,5
|1 SOCKS / AUD
A$22.412,698
|1 SOCKS / GBP
￡10.915,275
|1 SOCKS / EUR
€12.516,182
|1 SOCKS / USD
$14.553,7
|1 SOCKS / MYR
RM61.562,151
|1 SOCKS / TRY
₺591.898,979
|1 SOCKS / JPY
¥2.139.393,9
|1 SOCKS / ARS
ARS$19.854.885,225
|1 SOCKS / RUB
₽1.161.967,408
|1 SOCKS / INR
₹1.275.486,268
|1 SOCKS / IDR
Rp238.585.207,728
|1 SOCKS / KRW
₩20.101.715,977
|1 SOCKS / PHP
₱833.781,473
|1 SOCKS / EGP
￡E.704.981,228
|1 SOCKS / BRL
R$80.336,424
|1 SOCKS / CAD
C$19.938,569
|1 SOCKS / BDT
৳1.772.349,586
|1 SOCKS / NGN
₦22.185.514,743
|1 SOCKS / UAH
₴607.180,364
|1 SOCKS / VES
Bs1.790.105,1
|1 SOCKS / CLP
$14.073.427,9
|1 SOCKS / PKR
Rs4.125.100,728
|1 SOCKS / KZT
₸7.858.270,315
|1 SOCKS / THB
฿471.539,88
|1 SOCKS / TWD
NT$433.700,26
|1 SOCKS / AED
د.إ53.412,079
|1 SOCKS / CHF
Fr11.642,96
|1 SOCKS / HKD
HK$114.246,545
|1 SOCKS / MAD
.د.م131.856,522
|1 SOCKS / MXN
$273.464,023
|1 SOCKS / PLN
zł53.557,616
|1 SOCKS / RON
лв63.599,669
|1 SOCKS / SEK
kr140.443,205
|1 SOCKS / BGN
лв24.595,753
|1 SOCKS / HUF
Ft5.002.979,912
|1 SOCKS / CZK
Kč308.683,977
|1 SOCKS / KWD
د.ك4.438,8785
|1 SOCKS / ILS
₪49.482,58