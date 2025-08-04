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Unit Bitcoin Fiyatı (UBTC)

Listelenmedi

Unit Bitcoin (UBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.390
$114.390$114.390
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Unit Bitcoin (UBTC) Fiyatı

Unit Bitcoin (UBTC), şu anda 114.390 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 368,18M USD piyasa değerine sahiptir. UBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Unit Bitcoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,49
Unit Bitcoin 24 saatlik fiyat değişimi
3,22K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Unit Bitcoin (UBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Unit Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +552,64.
Son 30 gün içerisinde, Unit Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +6.649,7766750000.
Son 60 gün içerisinde, Unit Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +10.885,2494490000.
Son 90 gün içerisinde, Unit Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +20.436,41750792955.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +552,64+%0,49
30 Gün$ +6.649,7766750000+%5,81
60 Gün$ +10.885,2494490000+%9,52
90 Gün$ +20.436,41750792955+%21,75

Unit Bitcoin (UBTC) Fiyat Analizi

En güncel Unit Bitcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113.603
$ 113.603$ 113.603

$ 114.850
$ 114.850$ 114.850

$ 122.998
$ 122.998$ 122.998

-%0,01

+%0,49

-%3,71

Unit Bitcoin (UBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 368,18M
$ 368,18M$ 368,18M

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3,22K
3,22K 3,22K

Unit Bitcoin (UBTC) Nedir?

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Unit Bitcoin (UBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Unit Bitcoin (UBTC) Token Ekonomisi

Unit Bitcoin (UBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

UBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UBTC / VND
3.010.172.850
1 UBTC / AUD
A$176.160,6
1 UBTC / GBP
85.792,5
1 UBTC / EUR
98.375,4
1 UBTC / USD
$114.390
1 UBTC / MYR
RM483.869,7
1 UBTC / TRY
4.652.241,3
1 UBTC / JPY
¥16.815.330
1 UBTC / ARS
ARS$156.056.557,5
1 UBTC / RUB
9.132.897,6
1 UBTC / INR
10.025.139,6
1 UBTC / IDR
Rp1.875.245.601,6
1 UBTC / KRW
157.996.611,9
1 UBTC / PHP
6.553.403,1
1 UBTC / EGP
￡E.5.541.051,6
1 UBTC / BRL
R$631.432,8
1 UBTC / CAD
C$156.714,3
1 UBTC / BDT
13.930.414,2
1 UBTC / NGN
174.374.972,1
1 UBTC / UAH
4.772.350,8
1 UBTC / VES
Bs14.069.970
1 UBTC / CLP
$110.615.130
1 UBTC / PKR
Rs32.422.701,6
1 UBTC / KZT
61.764.880,5
1 UBTC / THB
฿3.706.236
1 UBTC / TWD
NT$3.408.822
1 UBTC / AED
د.إ419.811,3
1 UBTC / CHF
Fr91.512
1 UBTC / HKD
HK$897.961,5
1 UBTC / MAD
.د.م1.036.373,4
1 UBTC / MXN
$2.149.388,1
1 UBTC / PLN
420.955,2
1 UBTC / RON
лв499.884,3
1 UBTC / SEK
kr1.103.863,5
1 UBTC / BGN
лв193.319,1
1 UBTC / HUF
Ft39.322.706,4
1 UBTC / CZK
2.426.211,9
1 UBTC / KWD
د.ك34.888,95
1 UBTC / ILS
388.926