UFART Hakkında Daha Fazla Bilgi

UFART Fiyat Bilgileri

UFART Token Ekonomisi

UFART Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Unit Fartcoin Logosu

Unit Fartcoin Fiyatı (UFART)

Unit Fartcoin (UFART) Canlı Fiyat Grafiği

$1,28
$1,28$1,28
-%2,101D
USD

Bugünkü Unit Fartcoin (UFART) Fiyatı

Unit Fartcoin (UFART), şu anda 1,28 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. UFART / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Unit Fartcoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,14
Unit Fartcoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki UFART / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UFART fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Unit Fartcoin (UFART) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Unit Fartcoin / USD fiyat değişimi, $ -0,02805168150185.
Son 30 gün içerisinde, Unit Fartcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Unit Fartcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Unit Fartcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,02805168150185-%2,14
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Unit Fartcoin (UFART) Fiyat Analizi

En güncel Unit Fartcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,25
$ 1,25$ 1,25

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

-%0,13

-%2,14

--

Unit Fartcoin (UFART) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Unit Fartcoin (UFART) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Unit Fartcoin (UFART) Token Ekonomisi

Unit Fartcoin (UFART) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UFART tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Unit Fartcoin (UFART) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

UFART Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UFART / VND
33.683,2
1 UFART / AUD
A$1,9456
1 UFART / GBP
0,9472
1 UFART / EUR
1,088
1 UFART / USD
$1,28
1 UFART / MYR
RM5,44
1 UFART / TRY
51,4048
1 UFART / JPY
¥188,16
1 UFART / RUB
99,904
1 UFART / INR
109,8496
1 UFART / IDR
Rp20.645,1584
1 UFART / KRW
1.765,5168
1 UFART / PHP
72,2944
1 UFART / EGP
￡E.63,3472
1 UFART / BRL
R$7,1168
1 UFART / CAD
C$1,7408
1 UFART / BDT
155,5968
1 UFART / NGN
1.957,184
1 UFART / UAH
53,4656
1 UFART / VES
Bs145,92
1 UFART / CLP
$1.223,68
1 UFART / PKR
Rs364,0448
1 UFART / KZT
664,5888
1 UFART / THB
฿41,5232
1 UFART / TWD
NT$37,4272
1 UFART / AED
د.إ4,6976
1 UFART / CHF
Fr1,0112
1 UFART / HKD
HK$10,0352
1 UFART / MAD
.د.م11,52
1 UFART / MXN
$23,8592
1 UFART / PLN
4,6592
1 UFART / RON
лв5,5552
1 UFART / SEK
kr12,2368
1 UFART / BGN
лв2,1376
1 UFART / HUF
Ft437,6064
1 UFART / CZK
26,9952
1 UFART / KWD
د.ك0,3904
1 UFART / ILS
4,2624