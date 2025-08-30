United Base Postal (UBPS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00021873 $ 0,00021873 $ 0,00021873 24 sa Düşük $ 0,00022165 $ 0,00022165 $ 0,00022165 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00021873$ 0,00021873 $ 0,00021873 24 sa Yüksek $ 0,00022165$ 0,00022165 $ 0,00022165 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01447609$ 0,01447609 $ 0,01447609 En Düşük Fiyat $ 0,00008696$ 0,00008696 $ 0,00008696 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,21 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,25

United Base Postal (UBPS) canlı fiyatı $0,00022049. UBPS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021873 ve en yüksek $ 0,00022165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UBPS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01447609, en düşük fiyatı ise $ 0,00008696 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UBPS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,21 ve son 7 günde -%10,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

United Base Postal (UBPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,05K$ 22,05K $ 22,05K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki United Base Postal piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UBPS arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,05K.