United Base Postal Logosu

United Base Postal Fiyatı (UBPS)

Listelenmedi

1 UBPS / USD Canlı Fiyatı:

$0,00022049
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
United Base Postal (UBPS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:28:34 (UTC+8)

United Base Postal (UBPS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00021873
24 sa Düşük
$ 0,00022165
24 sa Yüksek

$ 0,00021873
$ 0,00022165
$ 0,01447609
$ 0,00008696
--

-%0,21

-%10,25

-%10,25

United Base Postal (UBPS) canlı fiyatı $0,00022049. UBPS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021873 ve en yüksek $ 0,00022165 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UBPS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01447609, en düşük fiyatı ise $ 0,00008696 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UBPS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,21 ve son 7 günde -%10,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

United Base Postal (UBPS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 22,05K
0,00
100.000.000,0
Şu anki United Base Postal piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UBPS arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,05K.

United Base Postal (UBPS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, United Base Postal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, United Base Postal / USD fiyat değişimi, $ +0,0000190151.
Son 60 gün içerisinde, United Base Postal / USD fiyat değişimi, $ +0,0000256442.
Son 90 gün içerisinde, United Base Postal / USD fiyat değişimi, $ -0,0000553610907620419.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,21
30 Gün$ +0,0000190151+%8,62
60 Gün$ +0,0000256442+%11,63
90 Gün$ -0,0000553610907620419-%20,06

United Base Postal (UBPS) Nedir?

United Base Postal is the fun-filled memecoin of Base Chain, crafted to deliver laughs and good vibes across Base Network. As the official meme courier, we specialize in circulating digital 'meme packages' and initiating 'moon missions,' keeping the community engaged and entertained all day, every day.

United Base Postal (UBPS) Kaynağı

Resmi Websitesi

United Base Postal Fiyat Tahmini (USD)

United Base Postal (UBPS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? United Base Postal (UBPS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak United Base Postal için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

United Base Postal fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UBPS Varlığından Yerel Para Birimlerine

United Base Postal (UBPS) Token Ekonomisi

United Base Postal (UBPS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UBPS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: United Base Postal (UBPS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü United Base Postal (UBPS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UBPS fiyatı, 0,00022049 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UBPS / USD güncel fiyatı nedir?
UBPS / USD güncel fiyatı $ 0,00022049. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
United Base Postal varlığının piyasa değeri nedir?
UBPS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UBPS arzı nedir?
Dolaşımdaki UBPS arzı, 0,00 USD.
UBPS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UBPS, ATH fiyatı olan 0,01447609 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UBPS fiyatı (ATL) nedir?
UBPS, ATL fiyatı olan 0,00008696 USD değerine düştü.
UBPS işlem hacmi nedir?
UBPS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UBPS bu yıl daha da yükselir mi?
UBPS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UBPS fiyat tahminine göz atın.
