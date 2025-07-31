UnitedHealth xStock Fiyatı (UNHX)
UnitedHealth xStock (UNHX), şu anda 265,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 42,90K USD piyasa değerine sahiptir. UNHX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ +1,49.
Son 30 gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1,49
|+%0,57
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel UnitedHealth xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%0,57
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."
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|1 UNHX / VND
₫6.994.527
|1 UNHX / AUD
A$409,332
|1 UNHX / GBP
￡199,35
|1 UNHX / EUR
€231,246
|1 UNHX / USD
$265,8
|1 UNHX / MYR
RM1.129,65
|1 UNHX / TRY
₺10.788,822
|1 UNHX / JPY
¥39.338,4
|1 UNHX / ARS
ARS$350.659,308
|1 UNHX / RUB
₽21.556,38
|1 UNHX / INR
₹23.297,37
|1 UNHX / IDR
Rp4.357.376,352
|1 UNHX / KRW
₩370.192,95
|1 UNHX / PHP
₱15.514,746
|1 UNHX / EGP
￡E.12.933,828
|1 UNHX / BRL
R$1.480,506
|1 UNHX / CAD
C$366,804
|1 UNHX / BDT
৳32.600,37
|1 UNHX / NGN
₦406.421,49
|1 UNHX / UAH
₴11.099,808
|1 UNHX / VES
Bs32.693,4
|1 UNHX / CLP
$256.497
|1 UNHX / PKR
Rs75.402,144
|1 UNHX / KZT
₸144.534,066
|1 UNHX / THB
฿8.696,976
|1 UNHX / TWD
NT$7.958,052
|1 UNHX / AED
د.إ975,486
|1 UNHX / CHF
Fr215,298
|1 UNHX / HKD
HK$2.083,872
|1 UNHX / MAD
.د.م2.416,122
|1 UNHX / MXN
$5.005,014
|1 UNHX / PLN
zł994,092
|1 UNHX / RON
лв1.180,152
|1 UNHX / SEK
kr2.599,524
|1 UNHX / BGN
лв454,518
|1 UNHX / HUF
Ft93.162,9
|1 UNHX / CZK
Kč5.722,674
|1 UNHX / KWD
د.ك81,069
|1 UNHX / ILS
₪895,746