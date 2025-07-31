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UnitedHealth xStock Fiyatı (UNHX)

UnitedHealth xStock (UNHX) Canlı Fiyat Grafiği

$265,8
$265,8$265,8
+%0,501D
USD

Bugünkü UnitedHealth xStock (UNHX) Fiyatı

UnitedHealth xStock (UNHX), şu anda 265,8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 42,90K USD piyasa değerine sahiptir. UNHX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

UnitedHealth xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,57
UnitedHealth xStock 24 saatlik fiyat değişimi
161,39 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında UnitedHealth xStock (UNHX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ +1,49.
Son 30 gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UnitedHealth xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,49+%0,57
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

UnitedHealth xStock (UNHX) Fiyat Analizi

En güncel UnitedHealth xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 258,21
$ 258,21$ 258,21

$ 266,56
$ 266,56$ 266,56

$ 266,56
$ 266,56$ 266,56

-%0,00

+%0,57

--

UnitedHealth xStock (UNHX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 42,90K
$ 42,90K$ 42,90K

--
----

161,39
161,39 161,39

UnitedHealth xStock (UNHX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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UnitedHealth xStock (UNHX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

UnitedHealth xStock (UNHX) Token Ekonomisi

UnitedHealth xStock (UNHX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNHX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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UNHX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNHX / VND
6.994.527
1 UNHX / AUD
A$409,332
1 UNHX / GBP
199,35
1 UNHX / EUR
231,246
1 UNHX / USD
$265,8
1 UNHX / MYR
RM1.129,65
1 UNHX / TRY
10.788,822
1 UNHX / JPY
¥39.338,4
1 UNHX / ARS
ARS$350.659,308
1 UNHX / RUB
21.556,38
1 UNHX / INR
23.297,37
1 UNHX / IDR
Rp4.357.376,352
1 UNHX / KRW
370.192,95
1 UNHX / PHP
15.514,746
1 UNHX / EGP
￡E.12.933,828
1 UNHX / BRL
R$1.480,506
1 UNHX / CAD
C$366,804
1 UNHX / BDT
32.600,37
1 UNHX / NGN
406.421,49
1 UNHX / UAH
11.099,808
1 UNHX / VES
Bs32.693,4
1 UNHX / CLP
$256.497
1 UNHX / PKR
Rs75.402,144
1 UNHX / KZT
144.534,066
1 UNHX / THB
฿8.696,976
1 UNHX / TWD
NT$7.958,052
1 UNHX / AED
د.إ975,486
1 UNHX / CHF
Fr215,298
1 UNHX / HKD
HK$2.083,872
1 UNHX / MAD
.د.م2.416,122
1 UNHX / MXN
$5.005,014
1 UNHX / PLN
994,092
1 UNHX / RON
лв1.180,152
1 UNHX / SEK
kr2.599,524
1 UNHX / BGN
лв454,518
1 UNHX / HUF
Ft93.162,9
1 UNHX / CZK
5.722,674
1 UNHX / KWD
د.ك81,069
1 UNHX / ILS
895,746