UNO (UNO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,967137 $ 0,967137 $ 0,967137 24 sa Düşük $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,967137$ 0,967137 $ 0,967137 24 sa Yüksek $ 1,022$ 1,022 $ 1,022 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,26$ 1,26 $ 1,26 En Düşük Fiyat $ 0,748245$ 0,748245 $ 0,748245 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,25 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,52 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,52

UNO (UNO) canlı fiyatı $1,005. UNO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,967137 ve en yüksek $ 1,022 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UNO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,26, en düşük fiyatı ise $ 0,748245 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UNO son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,25 ve son 7 günde +%0,52 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UNO (UNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,17K$ 19,17K $ 19,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,18K$ 19,18K $ 19,18K Dolaşım Arzı 19,07K 19,07K 19,07K Toplam Arz 19.071,97959472399 19.071,97959472399 19.071,97959472399

Şu anki UNO piyasa değeri $ 19,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNO arzı 19,07K olup, toplam arzı 19071.97959472399. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,18K.