Unstable Tit (UST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00249963 $ 0,00249963 $ 0,00249963 24 sa Düşük $ 0,00371864 $ 0,00371864 $ 0,00371864 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00249963$ 0,00249963 $ 0,00249963 24 sa Yüksek $ 0,00371864$ 0,00371864 $ 0,00371864 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00382655$ 0,00382655 $ 0,00382655 En Düşük Fiyat $ 0,00249963$ 0,00249963 $ 0,00249963 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%14,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,59 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Unstable Tit (UST) canlı fiyatı $0,00254914. UST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00249963 ve en yüksek $ 0,00371864 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00382655, en düşük fiyatı ise $ 0,00249963 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UST son bir saatte -%14,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unstable Tit (UST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,55M$ 2,55M $ 2,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,55M$ 2,55M $ 2,55M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Unstable Tit piyasa değeri $ 2,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UST arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,55M.