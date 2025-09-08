UST Hakkında Daha Fazla Bilgi

Unstable Tit Fiyatı (UST)

1 UST / USD Canlı Fiyatı:

$0,00255861
-%13,501D
Unstable Tit (UST) Canlı Fiyat Grafiği
Unstable Tit (UST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00249963
24 sa Düşük
$ 0,00371864
24 sa Yüksek

$ 0,00249963
$ 0,00371864
$ 0,00382655
$ 0,00249963
-%14,17

-%14,59

--

--

Unstable Tit (UST) canlı fiyatı $0,00254914. UST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00249963 ve en yüksek $ 0,00371864 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00382655, en düşük fiyatı ise $ 0,00249963 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UST son bir saatte -%14,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,59 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unstable Tit (UST) Piyasa Bilgileri

$ 2,55M
--
$ 2,55M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki Unstable Tit piyasa değeri $ 2,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UST arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,55M.

Unstable Tit (UST) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Unstable Tit / USD fiyat değişimi, $ -0,000435747751251008.
Son 30 gün içerisinde, Unstable Tit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Unstable Tit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Unstable Tit / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000435747751251008-%14,59
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Unstable Tit (UST) Nedir?

First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins. CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for unstable people. 0 utility. 100% bounce potential. Get jiggly or die trying. $UST is a highly unstable meme asset with no utility, no roadmap, and no emotional support hotline. This is not financial advice — it’s a spiritual experience. Buy only if ur built different.

Unstable Tit (UST) Kaynağı

Resmi Websitesi

Unstable Tit Fiyat Tahmini (USD)

Unstable Tit (UST) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Unstable Tit (UST) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Unstable Tit için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Unstable Tit fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UST Varlığından Yerel Para Birimlerine

Unstable Tit (UST) Token Ekonomisi

Unstable Tit (UST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Unstable Tit (UST) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Unstable Tit (UST) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UST fiyatı, 0,00254914 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UST / USD güncel fiyatı nedir?
UST / USD güncel fiyatı $ 0,00254914. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Unstable Tit varlığının piyasa değeri nedir?
UST piyasa değeri $ 2,55M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UST arzı nedir?
Dolaşımdaki UST arzı, 1,00B USD.
UST için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UST, ATH fiyatı olan 0,00382655 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UST fiyatı (ATL) nedir?
UST, ATL fiyatı olan 0,00249963 USD değerine düştü.
UST işlem hacmi nedir?
UST için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UST bu yıl daha da yükselir mi?
UST piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UST fiyat tahminine göz atın.
