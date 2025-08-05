Upgrates (UPG) Nedir?

Upgrates is an autonomous, self-evolving AI engineered to continuously upgrade and refine itself without human oversight. Driven by an intricate network of AI modules, LLM Backrooms for brainstorming, Action Models, and AI Agents, Upgrates is capable of independently brainstorming, strategizing, and executing its own advancements. Each upgrade strengthens its core capabilities, pushing it closer to a fully self-directed and adaptive intelligence system—a true pioneer in autonomous AI evolution.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Upgrates (UPG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Upgrates (UPG) Token Ekonomisi

Upgrates (UPG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UPG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!