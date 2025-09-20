UpTop (UPTOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00691419 $ 0,00691419 $ 0,00691419 24 sa Düşük $ 0,0073806 $ 0,0073806 $ 0,0073806 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00691419$ 0,00691419 $ 0,00691419 24 sa Yüksek $ 0,0073806$ 0,0073806 $ 0,0073806 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04540951$ 0,04540951 $ 0,04540951 En Düşük Fiyat $ 0,00602197$ 0,00602197 $ 0,00602197 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,02 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,02

UpTop (UPTOP) canlı fiyatı $0,00691534. UPTOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00691419 ve en yüksek $ 0,0073806 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UPTOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04540951, en düşük fiyatı ise $ 0,00602197 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UPTOP son bir saatte -%1,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,27 ve son 7 günde -%1,02 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UpTop (UPTOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,45M$ 1,45M $ 1,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,92M$ 6,92M $ 6,92M Dolaşım Arzı 210,00M 210,00M 210,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UpTop piyasa değeri $ 1,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UPTOP arzı 210,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,92M.