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US Ambassador Animal Cruelty Law Fiyatı (REBA)

Listelenmedi

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Fiyatı

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), şu anda 0,00004536 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,30K USD piyasa değerine sahiptir. REBA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

US Ambassador Animal Cruelty Law Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,49
US Ambassador Animal Cruelty Law 24 saatlik fiyat değişimi
690,08M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, US Ambassador Animal Cruelty Law / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, US Ambassador Animal Cruelty Law / USD fiyat değişimi, $ -0,0000140385.
Son 60 gün içerisinde, US Ambassador Animal Cruelty Law / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, US Ambassador Animal Cruelty Law / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,49
30 Gün$ -0,0000140385-%30,94
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Fiyat Analizi

En güncel US Ambassador Animal Cruelty Law fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00004457
$ 0,00004457$ 0,00004457

$ 0,00004571
$ 0,00004571$ 0,00004571

$ 0,0001662
$ 0,0001662$ 0,0001662

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+%1,49

-%25,86

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,30K
$ 31,30K$ 31,30K

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690,08M
690,08M 690,08M

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Nedir?

Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.

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US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Kaynağı

Resmi Websitesi

US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) Token Ekonomisi

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REBA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 REBA / VND
1,1936484
1 REBA / AUD
A$0,0000698544
1 REBA / GBP
0,00003402
1 REBA / EUR
0,0000390096
1 REBA / USD
$0,00004536
1 REBA / MYR
RM0,0001918728
1 REBA / TRY
0,0018447912
1 REBA / JPY
¥0,00662256
1 REBA / ARS
ARS$0,061546716
1 REBA / RUB
0,0036206352
1 REBA / INR
0,0039862368
1 REBA / IDR
Rp0,7436064384
1 REBA / KRW
0,0628254144
1 REBA / PHP
0,0026004888
1 REBA / EGP
￡E.0,002197692
1 REBA / BRL
R$0,0002499336
1 REBA / CAD
C$0,0000621432
1 REBA / BDT
0,0055239408
1 REBA / NGN
0,0690410952
1 REBA / UAH
0,0018924192
1 REBA / VES
Bs0,00571536
1 REBA / CLP
$0,04381776
1 REBA / PKR
Rs0,0128241792
1 REBA / KZT
0,024492132
1 REBA / THB
฿0,0014678496
1 REBA / TWD
NT$0,0013553568
1 REBA / AED
د.إ0,0001664712
1 REBA / CHF
Fr0,000036288
1 REBA / HKD
HK$0,0003556224
1 REBA / MAD
.د.م0,0004114152
1 REBA / MXN
$0,000857304
1 REBA / PLN
0,0001673784
1 REBA / RON
лв0,0001986768
1 REBA / SEK
kr0,0004381776
1 REBA / BGN
лв0,0000766584
1 REBA / HUF
Ft0,0156519216
1 REBA / CZK
0,0009634464
1 REBA / KWD
د.ك0,0000138348
1 REBA / ILS
0,0001546776