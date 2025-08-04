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USDX Fiyatı (USDX)

Listelenmedi

USDX (USDX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,648455
$0,648455$0,648455
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü USDX (USDX) Fiyatı

USDX (USDX), şu anda 0,648455 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 72,35M USD piyasa değerine sahiptir. USDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

USDX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,64
USDX 24 saatlik fiyat değişimi
111,57M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında USDX (USDX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, USDX / USD fiyat değişimi, $ -0,0041996389642338.
Son 30 gün içerisinde, USDX / USD fiyat değişimi, $ -0,0437784291.
Son 60 gün içerisinde, USDX / USD fiyat değişimi, $ -0,0518781508.
Son 90 gün içerisinde, USDX / USD fiyat değişimi, $ -0,025400410264635.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0041996389642338-%0,64
30 Gün$ -0,0437784291-%6,75
60 Gün$ -0,0518781508-%8,00
90 Gün$ -0,025400410264635-%3,76

USDX (USDX) Fiyat Analizi

En güncel USDX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,645776
$ 0,645776$ 0,645776

$ 0,658126
$ 0,658126$ 0,658126

$ 3,89
$ 3,89$ 3,89

+%0,08

-%0,64

-%6,95

USDX (USDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 72,35M
$ 72,35M$ 72,35M

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111,57M
111,57M 111,57M

USDX (USDX) Nedir?

USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

USDX (USDX) Kaynağı

Resmi Websitesi

USDX (USDX) Token Ekonomisi

USDX (USDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDX / VND
17.064,093325
1 USDX / AUD
A$0,9986207
1 USDX / GBP
0,48634125
1 USDX / EUR
0,5576713
1 USDX / USD
$0,648455
1 USDX / MYR
RM2,74296465
1 USDX / TRY
26,37266485
1 USDX / JPY
¥95,322885
1 USDX / ARS
ARS$884,65473375
1 USDX / RUB
51,77913175
1 USDX / INR
56,8435653
1 USDX / IDR
Rp10.630,4081352
1 USDX / KRW
895,65253055
1 USDX / PHP
37,14998695
1 USDX / EGP
￡E.31,4111602
1 USDX / BRL
R$3,5794716
1 USDX / CAD
C$0,88838335
1 USDX / BDT
78,9688499
1 USDX / NGN
988,49831745
1 USDX / UAH
27,0535426
1 USDX / VES
Bs79,759965
1 USDX / CLP
$627,055985
1 USDX / PKR
Rs183,7980852
1 USDX / KZT
350,13327725
1 USDX / THB
฿21,009942
1 USDX / TWD
NT$19,323959
1 USDX / AED
د.إ2,37982985
1 USDX / CHF
Fr0,518764
1 USDX / HKD
HK$5,09037175
1 USDX / MAD
.د.م5,8750023
1 USDX / MXN
$12,18446945
1 USDX / PLN
2,3863144
1 USDX / RON
лв2,83374835
1 USDX / SEK
kr6,25759075
1 USDX / BGN
лв1,09588895
1 USDX / HUF
Ft222,9128908
1 USDX / CZK
13,75373055
1 USDX / KWD
د.ك0,197778775
1 USDX / ILS
2,204747