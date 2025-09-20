Uspepe (USPEPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00002147 $ 0,00002147 $ 0,00002147 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00002147$ 0,00002147 $ 0,00002147 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007402$ 0,00007402 $ 0,00007402 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,91 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Uspepe (USPEPE) canlı fiyatı --. USPEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00002147 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USPEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007402, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USPEPE son bir saatte -%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Uspepe (USPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,33K$ 7,33K $ 7,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,33K$ 7,33K $ 7,33K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Uspepe piyasa değeri $ 7,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USPEPE arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,33K.