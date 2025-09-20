Uspepe Fiyatı (USPEPE)
-%0,27
-%99,91
--
--
Uspepe (USPEPE) canlı fiyatı --. USPEPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00002147 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USPEPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007402, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, USPEPE son bir saatte -%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Uspepe piyasa değeri $ 7,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USPEPE arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,33K.
Gün içerisinde, Uspepe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Uspepe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Uspepe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Uspepe / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%99,91
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Born in Trump’s secret lab, $USPEPE combines the viral power of PEPE with the innovation of the Ethereum Blockchain. $USPEPE combines the global meme power of PEPE with the speed and innovation of the Ethereum blockchain. A powerful mix set to create a strong and loyal community. The $USPEPE presale offers the chance to join a rising movement at an early stage — just as interest in Ethereum and new projects is rapidly increasing. With Donald Trump publicly supporting Ethereum, the spotlight is shifting towards this blockchain. $USPEPE is perfectly positioned to ride this growing wave of attention and liquidity.$USPEPE thrives on viral growth, meme culture, and a passionate community. Early supporters become part of a unique crypto phenomenon on one of the most exciting blockchains of the future.
