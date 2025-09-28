Bugünkü canlı USX fiyatı 0,999708 USD. USX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. USX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı USX fiyatı 0,999708 USD. USX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. USX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

USX Hakkında Daha Fazla Bilgi

USX Fiyat Bilgileri

USX Resmi Websitesi

USX Token Ekonomisi

USX Fiyat Tahmini

USX Fiyatı (USX)

1 USX / USD Canlı Fiyatı:

$0,999715
$0,999715$0,999715
%0,001D
USX (USX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:23 (UTC+8)

USX (USX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,999604
$ 0,999604$ 0,999604
24 sa Düşük
$ 0,999807
$ 0,999807$ 0,999807
24 sa Yüksek

$ 0,999604
$ 0,999604$ 0,999604

$ 0,999807
$ 0,999807$ 0,999807

$ 0,999807
$ 0,999807$ 0,999807

$ 0,999604
$ 0,999604$ 0,999604

+%0,01

-%0,00

--

--

USX (USX) canlı fiyatı $0,999708. USX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999604 ve en yüksek $ 0,999807 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999807, en düşük fiyatı ise $ 0,999604 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USX son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

USX (USX) Piyasa Bilgileri

$ 158,89M
$ 158,89M$ 158,89M

--
----

$ 158,89M
$ 158,89M$ 158,89M

158,93M
158,93M 158,93M

158.932.205,743889
158.932.205,743889 158.932.205,743889

Şu anki USX piyasa değeri $ 158,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USX arzı 158,93M olup, toplam arzı 158932205.743889. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 158,89M.

USX (USX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, USX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, USX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, USX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, USX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

USX (USX) Nedir?

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

USX (USX) Kaynağı

Resmi Websitesi

USX Fiyat Tahmini (USD)

USX (USX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? USX (USX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak USX için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

USX fiyat tahminini hemen kontrol edin!

USX Varlığından Yerel Para Birimlerine

USX (USX) Token Ekonomisi

USX (USX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: USX (USX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü USX (USX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı USX fiyatı, 0,999708 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
USX / USD güncel fiyatı nedir?
USX / USD güncel fiyatı $ 0,999708. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
USX varlığının piyasa değeri nedir?
USX piyasa değeri $ 158,89M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki USX arzı nedir?
Dolaşımdaki USX arzı, 158,93M USD.
USX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
USX, ATH fiyatı olan 0,999807 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük USX fiyatı (ATL) nedir?
USX, ATL fiyatı olan 0,999604 USD değerine düştü.
USX işlem hacmi nedir?
USX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
USX bu yıl daha da yükselir mi?
USX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için USX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:12:23 (UTC+8)

USX (USX) Önemli Sektör Güncellemeleri

09-27 05:26:00 Sektör Haberleri
數據：市場仍然保持逆勢積累，過去一週有價值57.5億美元的BTC和30.8億美元的ETH從中心化交易所流出
09-27 05:05:00 Sektör Haberleri
CoinGecko: Kullanıcıların %15.9'u Sadece Altcoin'leri Yapılandırıyor, Bitcoin'i İlgisiz Buluyor
09-26 05:03:00 Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00 Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00 Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00 Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti

