USX (USX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999604 $ 0,999604 $ 0,999604 24 sa Düşük $ 0,999807 $ 0,999807 $ 0,999807 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999604$ 0,999604 $ 0,999604 24 sa Yüksek $ 0,999807$ 0,999807 $ 0,999807 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,999807$ 0,999807 $ 0,999807 En Düşük Fiyat $ 0,999604$ 0,999604 $ 0,999604 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

USX (USX) canlı fiyatı $0,999708. USX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999604 ve en yüksek $ 0,999807 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999807, en düşük fiyatı ise $ 0,999604 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USX son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

USX (USX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 158,89M$ 158,89M $ 158,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158,89M$ 158,89M $ 158,89M Dolaşım Arzı 158,93M 158,93M 158,93M Toplam Arz 158.932.205,743889 158.932.205,743889 158.932.205,743889

Şu anki USX piyasa değeri $ 158,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USX arzı 158,93M olup, toplam arzı 158932205.743889. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 158,89M.