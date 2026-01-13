Bugünkü Utopian Contributor Coin Fiyatı

Bugünkü Utopian Contributor Coin (UTCC) fiyatı $ 0.00023309 olup, son 24 saatte % 8.58 değişim gösterdi. Mevcut UTCC / USD dönüşüm oranı UTCC başına $ 0.00023309 şeklindedir.

Utopian Contributor Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 233,080 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.96M UTCC şeklindedir. Son 24 saat içinde UTCC, $ 0.00022607 (en düşük) ile $ 0.00036199 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00103597 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00017082 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UTCC, son bir saatte +3.11% ve son 7 günde -8.29% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Utopian Contributor Coin (UTCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 233.08K$ 233.08K $ 233.08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 233.08K$ 233.08K $ 233.08K Dolaşım Arzı 999.96M 999.96M 999.96M Toplam Arz 999,958,752.137835 999,958,752.137835 999,958,752.137835

