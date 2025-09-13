Valentine (VALENTINE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007296 $ 0,00007296 $ 0,00007296 24 sa Düşük $ 0,00008306 $ 0,00008306 $ 0,00008306 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007296$ 0,00007296 $ 0,00007296 24 sa Yüksek $ 0,00008306$ 0,00008306 $ 0,00008306 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00451876$ 0,00451876 $ 0,00451876 En Düşük Fiyat $ 0,00002149$ 0,00002149 $ 0,00002149 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,36 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%13,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,55

Valentine (VALENTINE) canlı fiyatı $0,00008301. VALENTINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007296 ve en yüksek $ 0,00008306 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00451876, en düşük fiyatı ise $ 0,00002149 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALENTINE son bir saatte +%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,48 ve son 7 günde -%11,55 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valentine (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 83,01K$ 83,01K $ 83,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,01K$ 83,01K $ 83,01K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Valentine piyasa değeri $ 83,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,01K.