Validity (VAL) Nedir?

Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.

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Validity (VAL) Kaynağı Resmi Websitesi

Validity (VAL) Token Ekonomisi

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