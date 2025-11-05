ValleyDAO (GROW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,295403 24 sa Yüksek $ 0,331663 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,42 En Düşük Fiyat $ 0,152417 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,97

ValleyDAO (GROW) canlı fiyatı $0,321862. GROW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,295403 ve en yüksek $ 0,331663 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GROW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,42, en düşük fiyatı ise $ 0,152417 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GROW son bir saatte +%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,58 ve son 7 günde -%15,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ValleyDAO (GROW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,55M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,66M Dolaşım Arzı 11,06M Toplam Arz 30.050.000,0

Şu anki ValleyDAO piyasa değeri $ 3,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROW arzı 11,06M olup, toplam arzı 30050000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,66M.