Bugünkü canlı VANTA fiyatı 0 USD. VANTA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VANTA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

VANTA Hakkında Daha Fazla Bilgi

VANTA Fiyatı (VANTA)

Listelenmedi

1 VANTA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%24,801D
USD
VANTA (VANTA) Canlı Fiyat Grafiği
VANTA (VANTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,73

-%24,83

--

--

VANTA (VANTA) canlı fiyatı --. VANTA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VANTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VANTA son bir saatte -%0,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,83 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VANTA (VANTA) Piyasa Bilgileri

$ 138,32K
$ 138,32K$ 138,32K

--
----

$ 138,32K
$ 138,32K$ 138,32K

100,00B
100,00B 100,00B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki VANTA piyasa değeri $ 138,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VANTA arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 138,32K.

VANTA (VANTA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, VANTA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VANTA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VANTA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VANTA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%24,83
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

VANTA (VANTA) Nedir?

Vanta — the apex of speed, precision, and instinct.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

VANTA Fiyat Tahmini (USD)

VANTA (VANTA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? VANTA (VANTA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak VANTA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

VANTA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VANTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

VANTA (VANTA) Token Ekonomisi

VANTA (VANTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VANTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VANTA (VANTA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü VANTA (VANTA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VANTA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VANTA / USD güncel fiyatı nedir?
VANTA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
VANTA varlığının piyasa değeri nedir?
VANTA piyasa değeri $ 138,32K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VANTA arzı nedir?
Dolaşımdaki VANTA arzı, 100,00B USD.
VANTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VANTA, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VANTA fiyatı (ATL) nedir?
VANTA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
VANTA işlem hacmi nedir?
VANTA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VANTA bu yıl daha da yükselir mi?
VANTA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VANTA fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.