VCRED (VCRED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,983628 $ 0,983628 $ 0,983628 24 sa Düşük $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,983628$ 0,983628 $ 0,983628 24 sa Yüksek $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 En Düşük Fiyat $ 0,983628$ 0,983628 $ 0,983628 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,35

VCRED (VCRED) canlı fiyatı $0,991099. VCRED, son 24 saat içinde en düşük $ 0,983628 ve en yüksek $ 1,001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VCRED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,004, en düşük fiyatı ise $ 0,983628 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VCRED son bir saatte -%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,54 ve son 7 günde -%0,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VCRED (VCRED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,49M$ 12,49M $ 12,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 991,16M$ 991,16M $ 991,16M Dolaşım Arzı 12,60M 12,60M 12,60M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki VCRED piyasa değeri $ 12,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VCRED arzı 12,60M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 991,16M.