Vector ETH Fiyatı (VETH)
Vector ETH (VETH), şu anda 3.285,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 118,80K USD piyasa değerine sahiptir. VETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ +88,94.
Son 30 gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.150,2741827280.
Son 60 gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ +769,8151099200.
Son 90 gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +88,94
|+%2,78
|30 Gün
|$ +1.150,2741827280
|+%35,01
|60 Gün
|$ +769,8151099200
|+%23,43
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vector ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%2,78
-%1,43
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.
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