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Vector ETH Fiyatı (VETH)

Listelenmedi

Vector ETH (VETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.285,68
$3.285,68$3.285,68
+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vector ETH (VETH) Fiyatı

Vector ETH (VETH), şu anda 3.285,68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 118,80K USD piyasa değerine sahiptir. VETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vector ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,78
Vector ETH 24 saatlik fiyat değişimi
36,16 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Vector ETH (VETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ +88,94.
Son 30 gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.150,2741827280.
Son 60 gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ +769,8151099200.
Son 90 gün içerisinde, Vector ETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +88,94+%2,78
30 Gün$ +1.150,2741827280+%35,01
60 Gün$ +769,8151099200+%23,43
90 Gün$ 0--

Vector ETH (VETH) Fiyat Analizi

En güncel Vector ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.189,03
$ 3.189,03$ 3.189,03

$ 3.289,18
$ 3.289,18$ 3.289,18

$ 4.082,41
$ 4.082,41$ 4.082,41

--

+%2,78

-%1,43

Vector ETH (VETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 118,80K
$ 118,80K$ 118,80K

--
----

36,16
36,16 36,16

Vector ETH (VETH) Nedir?

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vector ETH (VETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Vector ETH (VETH) Token Ekonomisi

Vector ETH (VETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VETH / VND
86.462.669,2
1 VETH / AUD
A$5.059,9472
1 VETH / GBP
2.464,26
1 VETH / EUR
2.825,6848
1 VETH / USD
$3.285,68
1 VETH / MYR
RM13.898,4264
1 VETH / TRY
133.628,6056
1 VETH / JPY
¥479.709,28
1 VETH / ARS
ARS$4.458.174,908
1 VETH / RUB
262.262,9776
1 VETH / INR
288.745,5584
1 VETH / IDR
Rp53.863.597,9392
1 VETH / KRW
4.550.798,2272
1 VETH / PHP
188.368,0344
1 VETH / EGP
￡E.159.191,196
1 VETH / BRL
R$18.104,0968
1 VETH / CAD
C$4.501,3816
1 VETH / BDT
400.130,1104
1 VETH / NGN
5.001.034,9576
1 VETH / UAH
137.078,5696
1 VETH / VES
Bs413.995,68
1 VETH / CLP
$3.173.966,88
1 VETH / PKR
Rs928.927,4496
1 VETH / KZT
1.774.102,916
1 VETH / THB
฿106.324,6048
1 VETH / TWD
NT$98.176,1184
1 VETH / AED
د.إ12.058,4456
1 VETH / CHF
Fr2.628,544
1 VETH / HKD
HK$25.759,7312
1 VETH / MAD
.د.م29.801,1176
1 VETH / MXN
$62.099,352
1 VETH / PLN
12.124,1592
1 VETH / RON
лв14.391,2784
1 VETH / SEK
kr31.739,6688
1 VETH / BGN
лв5.552,7992
1 VETH / HUF
Ft1.133.756,7408
1 VETH / CZK
69.787,8432
1 VETH / KWD
د.ك1.002,1324
1 VETH / ILS
11.204,1688