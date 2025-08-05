Vector Finance (VTX) Nedir?

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

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Vector Finance (VTX) Token Ekonomisi

Vector Finance (VTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!