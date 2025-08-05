Vega Protocol (VEGA) Nedir?

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

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Vega Protocol (VEGA) Kaynağı Resmi Websitesi

Vega Protocol (VEGA) Token Ekonomisi

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