Velar (VELAR) Nedir?

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

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Velar (VELAR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Velar (VELAR) Token Ekonomisi

Velar (VELAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VELAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!