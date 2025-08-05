VENKO ($VENKO) Nedir?

This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

VENKO ($VENKO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

VENKO ($VENKO) Token Ekonomisi

VENKO ($VENKO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $VENKO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!