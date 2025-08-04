VSP Hakkında Daha Fazla Bilgi

VSP Fiyat Bilgileri

VSP Resmi Websitesi

VSP Token Ekonomisi

VSP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Vesper Finance Logosu

Vesper Finance Fiyatı (VSP)

Listelenmedi

Vesper Finance (VSP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,174352
$0,174352$0,174352
-%3,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vesper Finance (VSP) Fiyatı

Vesper Finance (VSP), şu anda 0,174174 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,48M USD piyasa değerine sahiptir. VSP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vesper Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,34
Vesper Finance 24 saatlik fiyat değişimi
8,51M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VSP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VSP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Vesper Finance (VSP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0060287659063839.
Son 30 gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0210746708.
Son 60 gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0160931202.
Son 90 gün içerisinde, Vesper Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,06955876299004146.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0060287659063839-%3,34
30 Gün$ +0,0210746708+%12,10
60 Gün$ -0,0160931202-%9,23
90 Gün$ -0,06955876299004146-%28,53

Vesper Finance (VSP) Fiyat Analizi

En güncel Vesper Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,174057
$ 0,174057$ 0,174057

$ 0,191515
$ 0,191515$ 0,191515

$ 79,51
$ 79,51$ 79,51

-%8,81

-%3,34

+%10,46

Vesper Finance (VSP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

--
----

8,51M
8,51M 8,51M

Vesper Finance (VSP) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vesper Finance (VSP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vesper Finance (VSP) Token Ekonomisi

Vesper Finance (VSP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VSP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vesper Finance (VSP) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VSP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VSP / VND
4.583,38881
1 VSP / AUD
A$0,26822796
1 VSP / GBP
0,1306305
1 VSP / EUR
0,14978964
1 VSP / USD
$0,174174
1 VSP / MYR
RM0,73675602
1 VSP / TRY
7,08365658
1 VSP / JPY
¥25,603578
1 VSP / ARS
ARS$237,6168795
1 VSP / RUB
13,9077939
1 VSP / INR
15,26809284
1 VSP / IDR
Rp2.855,31101856
1 VSP / KRW
240,57087054
1 VSP / PHP
9,97842846
1 VSP / EGP
￡E.8,43698856
1 VSP / BRL
R$0,96144048
1 VSP / CAD
C$0,23861838
1 VSP / BDT
21,21090972
1 VSP / NGN
265,50910386
1 VSP / UAH
7,26653928
1 VSP / VES
Bs21,423402
1 VSP / CLP
$168,252084
1 VSP / PKR
Rs49,36787856
1 VSP / KZT
94,0452513
1 VSP / THB
฿5,6432376
1 VSP / TWD
NT$5,1903852
1 VSP / AED
د.إ0,63921858
1 VSP / CHF
Fr0,1393392
1 VSP / HKD
HK$1,3672659
1 VSP / MAD
.د.م1,57801644
1 VSP / MXN
$3,27098772
1 VSP / PLN
0,64270206
1 VSP / RON
лв0,76288212
1 VSP / SEK
kr1,6807791
1 VSP / BGN
лв0,29435406
1 VSP / HUF
Ft59,89321338
1 VSP / CZK
3,69423054
1 VSP / KWD
د.ك0,05312307
1 VSP / ILS
0,5921916