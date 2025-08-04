ViciCoin Fiyatı (VCNT)
ViciCoin (VCNT), şu anda 19,09 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 108,74M USD piyasa değerine sahiptir. VCNT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,09827920935607.
Son 30 gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,4215950140.
Son 60 gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,3149258210.
Son 90 gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,13845774206534.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,09827920935607
|-%0,51
|30 Gün
|$ -0,4215950140
|-%2,20
|60 Gün
|$ -0,3149258210
|-%1,64
|90 Gün
|$ +0,13845774206534
|+%0,73
En güncel ViciCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,19
-%0,51
-%0,04
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
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|1 VCNT / VND
₫502.353,35
|1 VCNT / AUD
A$29,3986
|1 VCNT / GBP
￡14,3175
|1 VCNT / EUR
€16,4174
|1 VCNT / USD
$19,09
|1 VCNT / MYR
RM80,7507
|1 VCNT / TRY
₺776,3903
|1 VCNT / JPY
¥2.806,23
|1 VCNT / ARS
ARS$26.043,5325
|1 VCNT / RUB
₽1.524,3365
|1 VCNT / INR
₹1.673,4294
|1 VCNT / IDR
Rp312.950,7696
|1 VCNT / KRW
₩26.367,2989
|1 VCNT / PHP
₱1.093,6661
|1 VCNT / EGP
￡E.924,7196
|1 VCNT / BRL
R$105,3768
|1 VCNT / CAD
C$26,1533
|1 VCNT / BDT
৳2.324,7802
|1 VCNT / NGN
₦29.100,6051
|1 VCNT / UAH
₴796,4348
|1 VCNT / VES
Bs2.348,07
|1 VCNT / CLP
$18.440,94
|1 VCNT / PKR
Rs5.410,8696
|1 VCNT / KZT
₸10.307,6455
|1 VCNT / THB
฿618,516
|1 VCNT / TWD
NT$568,882
|1 VCNT / AED
د.إ70,0603
|1 VCNT / CHF
Fr15,272
|1 VCNT / HKD
HK$149,8565
|1 VCNT / MAD
.د.م172,9554
|1 VCNT / MXN
$358,5102
|1 VCNT / PLN
zł70,4421
|1 VCNT / RON
лв83,6142
|1 VCNT / SEK
kr184,2185
|1 VCNT / BGN
лв32,2621
|1 VCNT / HUF
Ft6.564,4783
|1 VCNT / CZK
Kč404,8989
|1 VCNT / KWD
د.ك5,82245
|1 VCNT / ILS
₪64,906