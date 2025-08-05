Virtu by Virtuals (VIRTU) Nedir?

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

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Virtu by Virtuals (VIRTU) Kaynağı Resmi Websitesi

Virtu by Virtuals (VIRTU) Token Ekonomisi

Virtu by Virtuals (VIRTU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VIRTU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!