Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002847 24 sa Düşük $ 0,00003252 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00009661 En Düşük Fiyat $ 0,00002706 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,98 Fiyat Değişimi (7 G) --

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) canlı fiyatı $0,00003074. VVC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002847 ve en yüksek $ 0,00003252 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VVC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00009661, en düşük fiyatı ise $ 0,00002706 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VVC son bir saatte -%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,98 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,77K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,77K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Virtuals Ventures by Virtuals piyasa değeri $ 30,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VVC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,77K.