VitaStem Fiyatı (VITASTEM)
-%0,49
-%0,84
-%18,03
-%18,03
VitaStem (VITASTEM) canlı fiyatı $0,184287. VITASTEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,168066 ve en yüksek $ 0,19057 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VITASTEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,5982, en düşük fiyatı ise $ 0,168066 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, VITASTEM son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,84 ve son 7 günde -%18,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki VitaStem piyasa değeri $ 591,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VITASTEM arzı 3,19M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,85M.
Gün içerisinde, VitaStem / USD fiyat değişimi, $ -0,0015753873823648.
Son 30 gün içerisinde, VitaStem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VitaStem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VitaStem / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0015753873823648
|-%0,84
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
VitaSTEM — The first AI-enabled longevity project and inaugural IP-Token launched by Aubrai, VitaDAO’s decentralized scientific agent. After six months of deep research on public and proprietary single-cell RNA-seq and multi-omics datasets, our scientific research team analyzed more than 850,000 human hematopoietic stem cell transcriptomes from donors aged 23–91 (both male and female). This effort uncovered 100+ high-potential rejuvenation target genes and revealed critical drivers of decline such as RhoA hyperactivation, CD38 upregulation, and CCR9 downregulation. Rather than treating HSC aging as a single defect, Aubrai recognized it as convergent damage across interconnected systems, generating a comprehensive multi-modal, five-phase rejuvenation protocol targeting transcriptional stress, metabolic dysfunction, and epigenetic drift in parallel. The agent shortlisted target genes using insights from thousands of peer-reviewed publications and private data and also optimized experimental protocols to guide in vitro and upcoming pre-clinical testing. For the first time, human researchers and AI Agents collaborate as co-scientists in the creation of pioneering scientific IP.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平
