VitaStem (VITASTEM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,168066 $ 0,168066 $ 0,168066 24 sa Düşük $ 0,19057 $ 0,19057 $ 0,19057 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,168066$ 0,168066 $ 0,168066 24 sa Yüksek $ 0,19057$ 0,19057 $ 0,19057 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,5982$ 0,5982 $ 0,5982 En Düşük Fiyat $ 0,168066$ 0,168066 $ 0,168066 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,84 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,03

VitaStem (VITASTEM) canlı fiyatı $0,184287. VITASTEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,168066 ve en yüksek $ 0,19057 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VITASTEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,5982, en düşük fiyatı ise $ 0,168066 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VITASTEM son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,84 ve son 7 günde -%18,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VitaStem (VITASTEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 591,11K$ 591,11K $ 591,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,85M$ 1,85M $ 1,85M Dolaşım Arzı 3,19M 3,19M 3,19M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki VitaStem piyasa değeri $ 591,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VITASTEM arzı 3,19M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,85M.