VNX Gold Fiyatı (VNXAU)
VNX Gold (VNXAU), şu anda 108.11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3.03M USD piyasa değerine sahiptir. VNXAU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, VNX Gold / USD fiyat değişimi, $ -0.8231794918069.
Son 30 gün içerisinde, VNX Gold / USD fiyat değişimi, $ +1.0223097820.
Son 60 gün içerisinde, VNX Gold / USD fiyat değişimi, $ -0.6851903690.
Son 90 gün içerisinde, VNX Gold / USD fiyat değişimi, $ -0.84756280608119.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.8231794918069
|-0.75%
|30 Gün
|$ +1.0223097820
|+0.95%
|60 Gün
|$ -0.6851903690
|-0.63%
|90 Gün
|$ -0.84756280608119
|-0.77%
En güncel VNX Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.23%
-0.75%
+0.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.
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|1 VNXAU / VND
₫2,844,914.65
|1 VNXAU / AUD
A$166.4894
|1 VNXAU / GBP
￡81.0825
|1 VNXAU / EUR
€92.9746
|1 VNXAU / USD
$108.11
|1 VNXAU / MYR
RM457.3053
|1 VNXAU / TRY
₺4,396.8337
|1 VNXAU / JPY
¥15,892.17
|1 VNXAU / ARS
ARS$147,489.0675
|1 VNXAU / RUB
₽8,632.5835
|1 VNXAU / INR
₹9,476.9226
|1 VNXAU / IDR
Rp1,772,294.7984
|1 VNXAU / KRW
₩149,322.6131
|1 VNXAU / PHP
₱6,193.6219
|1 VNXAU / EGP
￡E.5,236.8484
|1 VNXAU / BRL
R$596.7672
|1 VNXAU / CAD
C$148.1107
|1 VNXAU / BDT
৳13,165.6358
|1 VNXAU / NGN
₦164,801.8029
|1 VNXAU / UAH
₴4,510.3492
|1 VNXAU / VES
Bs13,297.53
|1 VNXAU / CLP
$104,434.26
|1 VNXAU / PKR
Rs30,642.6984
|1 VNXAU / KZT
₸58,373.9945
|1 VNXAU / THB
฿3,502.764
|1 VNXAU / TWD
NT$3,221.678
|1 VNXAU / AED
د.إ396.7637
|1 VNXAU / CHF
Fr86.488
|1 VNXAU / HKD
HK$848.6635
|1 VNXAU / MAD
.د.م979.4766
|1 VNXAU / MXN
$2,030.3058
|1 VNXAU / PLN
zł398.9259
|1 VNXAU / RON
лв473.5218
|1 VNXAU / SEK
kr1,043.2615
|1 VNXAU / BGN
лв182.7059
|1 VNXAU / HUF
Ft37,175.7857
|1 VNXAU / CZK
Kč2,293.0131
|1 VNXAU / KWD
د.ك32.97355
|1 VNXAU / ILS
₪367.574